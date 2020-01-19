İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Pir Sultan Cemevi'nde gerçekleşen hırsızlık ve mala zarar verme olayı ile ilgili açıklama yaptı.
|19 Ocak 2020 23:48
|Yazdır
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Pir Sultan Cemevi'nde gerçekleşen hırsızlık ve mala zarar verme olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Sultanbeyli ilçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Pir Sultan Cemevinde "Hırsızlık ve mala zarar verme" olayı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cem evine düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|20 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Ocak 2020 00:05
|Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık
19 Ocak 2020 22:27
|İBB'den Halk Ekmek iddialarına yanıt!
19 Ocak 2020 22:00
|Tarihi zirve sona erdi! İşte alınan kararlar
19 Ocak 2020 21:53
|Libya konulu Berlin Konferansı sona erdi
19 Ocak 2020 21:30
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan ayrıldı
19 Ocak 2020 21:23
|Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
19 Ocak 2020 21:06
|Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü
19 Ocak 2020 20:53
|'FETÖ konusunda suçluyu suçsuzdan ayırmalıyız'
19 Ocak 2020 20:30
|Büyükşehir'den çölyak hastalarına ücretsiz gıda desteği
19 Ocak 2020 20:23