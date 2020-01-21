AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Sitemizden defaatle AÖF yönetimine seslendik ve görevli ücretlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını söyledik. 2020 yılına girdiğimizde bu durumun düzelmesini ümit ettik; ancak ilginçtir ki AÖF yönetimi 2020 yılında da ücretleri 1 TL bile arttırmamıştır.

2020 YILI İÇİN AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ:

Salon Başkanı 100 TL Gözetmen 90 TL

Nasıl olsa yıllardır ücreti arttırmasam bile istediğimden fazla görevli buluyorum mantığı ile iş yapılıyorsa gün gelir görevli bulamaz olursunuz.

Aşağıda 3 kurumun sınav ücretleri ve 4 yıllık artış oranları verilmiştir.

Yıl 2016, ilk altı aylık dönemde ödenen sınav ücretleri (TL)

GÖREVİ MEB ÖSYM AÖF SALON BAŞKANI 133 134 90 GÖZETMEN 118 112 80

Yıl 2020, ilk altı aylık dönemde ödenen sınav ücretleri (TL)

GÖREVİ MEB ÖSYM AÖF SALON BAŞKANI 203 221 100 GÖZETMEN 196 184 90

2016-2020 arasındaki artış tutarları:

GÖREVİ MEB ÖSYM AÖF SALON BAŞKANI 70 87 10 GÖZETMEN 78 72 10

Artık 4 senede 10 TL artış yapan AÖF yönetiminde hata aramaya gerek yoktur. Dönüp kendimizi sorgulamalıyız...!Sabahtan akşama kadar vakit ayırıp 2 oturumda bu kadar düşük ücret alacaklar buyursunlar.