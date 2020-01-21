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AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!

AÖF yönetimi sınav görevli ücretlerini 2020 yılında da 1 TL bile arttırmadı.
 21 Ocak 2020 09:00
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AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Sitemizden defaatle AÖF yönetimine seslendik ve görevli ücretlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını söyledik. 2020 yılına girdiğimizde bu durumun düzelmesini ümit ettik; ancak ilginçtir ki AÖF yönetimi 2020 yılında da ücretleri 1 TL bile arttırmamıştır.

2020 YILI İÇİN AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ:

Salon Başkanı

100 TL

Gözetmen

90 TL

Nasıl olsa yıllardır ücreti arttırmasam bile istediğimden fazla görevli buluyorum mantığı ile iş yapılıyorsa gün gelir görevli bulamaz olursunuz.

Aşağıda 3 kurumun sınav ücretleri ve 4 yıllık artış oranları verilmiştir.

Yıl 2016, ilk altı aylık dönemde ödenen sınav ücretleri (TL)

GÖREVİ

MEB

ÖSYM

AÖF

SALON BAŞKANI

133

134

90

GÖZETMEN

118

112

80

Yıl 2020, ilk altı aylık dönemde ödenen sınav ücretleri (TL)

GÖREVİ

MEB

ÖSYM

AÖF

SALON BAŞKANI

203

221

100

GÖZETMEN

196

184

90

2016-2020 arasındaki artış tutarları:

GÖREVİ

MEB

ÖSYM

AÖF

SALON BAŞKANI

70

87

10

GÖZETMEN

78

72

10

Artık 4 senede 10 TL artış yapan AÖF yönetiminde hata aramaya gerek yoktur. Dönüp kendimizi sorgulamalıyız...!Sabahtan akşama kadar vakit ayırıp 2 oturumda bu kadar düşük ücret alacaklar buyursunlar.
Memurlar.Net - Özel

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