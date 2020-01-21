AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!
|21 Ocak 2020 09:00
|Yazdır
Cihan DOĞAN / Memurlar.net
Sitemizden defaatle AÖF yönetimine seslendik ve görevli ücretlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını söyledik. 2020 yılına girdiğimizde bu durumun düzelmesini ümit ettik; ancak ilginçtir ki AÖF yönetimi 2020 yılında da ücretleri 1 TL bile arttırmamıştır.
2020 YILI İÇİN AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ:
|
Salon Başkanı
|
100 TL
|
Gözetmen
|
90 TL
Nasıl olsa yıllardır ücreti arttırmasam bile istediğimden fazla görevli buluyorum mantığı ile iş yapılıyorsa gün gelir görevli bulamaz olursunuz.
Aşağıda 3 kurumun sınav ücretleri ve 4 yıllık artış oranları verilmiştir.
Yıl 2016, ilk altı aylık dönemde ödenen sınav ücretleri (TL)
|
GÖREVİ
|
MEB
|
ÖSYM
|
AÖF
|
SALON BAŞKANI
|
133
|
134
|
90
|
GÖZETMEN
|
118
|
112
|
80
Yıl 2020, ilk altı aylık dönemde ödenen sınav ücretleri (TL)
|
GÖREVİ
|
MEB
|
ÖSYM
|
AÖF
|
SALON BAŞKANI
|
203
|
221
|
100
|
GÖZETMEN
|
196
|
184
|
90
2016-2020 arasındaki artış tutarları:
|
GÖREVİ
|
MEB
|
ÖSYM
|
AÖF
|
SALON BAŞKANI
|
70
|
87
|
10
|
GÖZETMEN
|
78
|
72
|
10
Artık 4 senede 10 TL artış yapan AÖF yönetiminde hata aramaya gerek yoktur. Dönüp kendimizi sorgulamalıyız...!Sabahtan akşama kadar vakit ayırıp 2 oturumda bu kadar düşük ücret alacaklar buyursunlar.
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