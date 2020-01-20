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Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı

Sağlık Bakanlığı, bakanlıkta gerek 657 sayılı Kanunun 4/B gerekse de 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılan personeli kapsayan yer değiştirme kura duyurusunu yayımladı.
 20 Ocak 2020 00:01
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Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı

Sözleşmeli (657-4B, 663-45/A) Sağlık Personelin Yer Değişikliği Kurası Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B ve 663-45/A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurasını yayımladı.

Başvurular, 23 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

İşte Başvuru ve Kura Takvimi

Sözleşmeli 657-4/B için tıklayınız.

Sözleşmeli 663-45/A için tıklayınız.
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