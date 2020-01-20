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Afrin destanı böyle yazıldı

Zeytin Dalı Harekatı gazileri Yeni Şafak'a konuştu. Harekatın ikinci yıldönümünde destansı hikayelerini anlatan gaziler, vatan için canlarını da vermeye hazır olduklarını söyledi
 20 Ocak 2020 06:10
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Afrin destanı böyle yazıldı

Türkiye'nin Afrin'i terörden temizlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının üzerinden iki yıl geçti. Uzman Onbaşı Zeki Didinmez, Uzman Çavuş Yunus Emre Işık ve Komando Uzman Çavuş Tayfun Türkmen, harekatta gazi olan Mehmetçiklerden sadece üçü. Vatan için canlarını hiçe sayan gaziler, 20 Ocak 2018 günü saat 17.00'de başlayan harekatın ikinci yıldönümünde destansı hikayelerini Yeni Şafak'a anlattı. Hepsinin ortak yanı ise imkan verilmesi halinde operasyon bölgelerine dönmek istemeleri.

BU BENİM ŞEREF MADALYAM

Uzman Onbaşı Zeki Didinmez (24) Afrin'in Dermaşanlı köyünde teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu sol bacağını kaybetti. Nevşehir'de yaşayan gazi, "Harekatın 46. gününde, 16 Mart sabahı yağmur başlayınca teçhizatımız ve silahlarımızı korunaklı bir yere koyalım dedik. Bastığım yer tuzaklıymış. Bacağımı kaybettim. O gün vatanım için şeref madalyasını taktım. Gerekirse canımı da seve seve vermeye hazırım" dedi. Gaziliğin çok büyük bir gurur olduğunu söyleyen Didinmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların kendisini hiç yalnız bırakmadığını kaydetti.

ABD MAYINI İKİ AYAĞINI ALDI

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık da 15 Şubat 2018'de ABD yapımı ısıya duyarlı mayının infilak etmesiyle iki ayağını birden kaybetti. Saldırı anını anlatan gazi, "Drone savar aracıyla Afrin'de bir tepeye ilerliyorduk. O esnada patlama meydana geldi. Araç geri kaymaya başladı. Durdurmaya çalıştım ancak ayaklarımı hareket ettiremedim. Kısa süre sonra ayaklarımın olmadığını gördüm" diye konuştu. Ön tarafta çatışma riski olduğundan dolayı Mehmetçiğin yaklaşamadığını söyleyen Işık, "Araçtan kendi çabalarımla çıktım. 30 metre sürünüp SMO'dakilerden beni tahliye etmelerini istedim. Kendime turnike yaptım, karakola intikal ettik" dedi. Ayaklarının olmayışının hayatına hiçbir engel oluşturmadığını ifade eden Gazi Işık, her tür aktiviteyi yaptığını, yamaç paraşütüyle bile uçtuğunu söyledi.

58 GÜNDE TAMAM

TSK ve SMO'nun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılması için başlattığı harekat iki yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün 17.00'de terör hedeflerini bombalamaya başladı. Harekatın en önemli ayaklarından biri Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oldu. 1 Şubat'ta Bülbül, 3 Mart'ta Racu, 4 Mart'ta Şeyh Hadid, 6 Mart'ta Şeran, 8 Mart'ta ise Cinderes temizlendi. Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı olan 18 Mart'ta ise Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Başarıyla tamamlanan operasyonda 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta kurtarıldı.

ARTIK ÖZGÜRÜZ

20 Mart 2018'den itibaren ilçeye geri dönüşler başladı ve geçen sürede Afrin'de yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı. Afrin'deki Yerel Meclis Üyesi Azad Osman, "Elhamdülillah operasyondan sonra özgür olduğumuzu hissettik. Yeniden hayata başladık. Burada kardeşlik sınır tanımaz. Biz Kürtler, Araplar ve Türkler hepimiz kardeşiz" derken, Afrinli sivillerden Meysa Mahmud da YPG/PKK'lı teröristlerden kurtuldukları için mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi: "Terör örgütünden kurtulduktan sonra Afrin'de daha özgür yaşar hale geldik. Eskiden örgüt sivilleri alıkoyuyor, vergilerle maddi baskı yapıyordu."

Fatih Özer

Yeni Şafak
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