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FETÖ'nün Yunanistan'a kaçış planı Whatsapp'ta

Firar edecek FETÖ'cüleri yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçıran örgüt imamının WhatsApp yazışmaları deşifre oldu. Selim B. kaçmayı kafaya koyan FETÖ'cüleri, Meriç Nehri'nin debisi yükselmeden Edirne'ye gelmeleri konusunda uyarmış.
 20 Ocak 2020 07:17
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FETÖ'nün Yunanistan'a kaçış planı Whatsapp'ta

FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan FETÖ imamı Selim B., Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonunda gerçekleştirilen incelemede, örgütün yasadışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yöntemlere ait deliller elde edildi. Şüphelinin WhatsApp yazışmalarından, iletişim kurduğu FETÖ'cüleri yasadışı yollardan Yunanistan'a gönderdiği belirlendi. Selim B.'nin örgüt üyeleriyle yaptığı yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor:

İŞTE O YAZIŞMALAR

* "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü."

* "Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim."

* "Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin."

* "Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun."

* "Biraz sıra var, sizi arayacağım. En azından botu alsak bot şişirme provası yaptırsak."

* "Bota binerken zorlandınız mı? Suyun içinde kütükler var mıydı? Botla nehirden geçerken neler yaşadınız? Harita üzerinde Yunanistan'a geçtiğiniz noktayı gönderebilir misiniz? Yunanistan'a kasabaya gidince neler yaptınız? Polisin size karşı tavrı nasıldı? Polis sizi nereye götürdü? Nereye gittiniz, nerede kaldınız?"
Yeni Şafak
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