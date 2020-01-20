19 yıl sonra boşanabildiler
|20 Ocak 2020 07:25
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Ankara'da ikamet eden A.T. ve D.T. çifti, 2001 yılında şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrı yaşamaya karar aldı. Bu kararın üstünden 14 yıl geçtikten sonra koca A.T, mahkemeye başvurup karısına eve dönmesi için ihtar tebliğ etti. D.T. dönmedi. Bunun üzerine koca boşanma davası açtı.
"YILLARCA EŞİMİN EVE DÖNMESİ İÇİN UĞRAŞTIM"
Ankara 3. Aile Mahkemesinde görülen davada konuşan A.T. "Yıllarca eşimin eve dönmesi için uğraştım. Barışma girişimlerinde bulundum. Ancak karım ve çocuğum hep bir takım şartlar ileri sürerek eve dönmedi" dedi. D.T. de "Kocam ile bir araya gelmem artık mümkün değil" diye konuştu. Yerel mahkeme, kadının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek davayı reddetti.
A.T. kararı temyiz etti. Dosyayı yeniden ele alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını geçtiğimiz günlerde bozdu. Yargıtay, 'evine dön ihtarı'na rağmen dönmeyen kadını haksız buldu. Daire ayrıca, 2 bin 27 TL'lik vekalet ücretini de D.T'den alınarak kocaya verilmesine hükmetti.
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