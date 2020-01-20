1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çok takip çok beğeninin sonu mutsuzluk

İnsanların günde beş altı saat sosyal medyada vakit geçirdiğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz Selvi "Biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor" dedi.
 20 Ocak 2020 07:55
Yazdır
Çok takip çok beğeninin sonu mutsuzluk

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, sosyal medyada çok uzun süreler geçirildiğini belirterek, "Sosyal medyanın ortak bir tepki oluşturmak gibi çok güzel, çok doğru yararlı tarafları var ama yararlı tarafları yerine sosyal medyayı bir zaman geçirici, bir oyalayıcı olarak görüyoruz. Başlangıçta yarım saat, 1 saat vakit geçirdiğimiz yer, artık 5-6 saat şeklinde uzun vakitler oluyor. Bu da demek oluyor ki biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor" dedi.

"BİZ SOSYAL MEDYAYI DEĞİL, SOSYAL MEDYA BİZİ KULLANIYOR"

Sosyal medyanın beğenilme duygusunu ön plana çıkardığını kaydeden Prof. Dr. Selvi, "Hem görünmek hem göstermek hem beğenilmek bütün bunlar birleştiğinde artık merak duygusunun önüne geçilmiyor. Yeni hesaplar açılıyor, diğer hesaplar takip ediliyor ve sürekli olarak haber alma isteği oluyor. İşte bu istek ve arzu, merak gösterme, dikizleme, röntgenleme, belki de beğenir mi arzuları insanı gerçek kimliğinden uzaklaştırıyor. Daha yapay, daha geçici duygular, daha karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın sosyal olmadığının altını çizen Prof. Dr. Selvi, sosyalleşmek için girilen internetin bir süre sonra kimlikleri ve duyguları aşındırdığını kaydetti.

Sosyal medyanın mutlu etmediğini ve geçici olarak rahatlama duygusu oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Selvi şunları kaydetti: "Sosyal medyadaki beğeni ve takipçi sayısı bir noktada insanları heyecanlandırabiliyor, geçici mutluluk verebiliyor. Fakat bu gerçek bir mutluluk değil, çünkü bir süre sonra artık o anlık aldığın zevk yetmiyor. Daha fazla beğenilme, daha fazla takipçi için daha farklı davranmaya, daha absürt şeyler yapmaya başlanılıyor. Bir dönem sonra o kişilikte zafiyetler oluşuyor."
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamunun çocuk yüzü: Rafadan Tayfa
20 Ocak 2020 08:52		 Deprem yorumları bilimsel gerçeklikten uzak
20 Ocak 2020 08:44
635 kişi PKK'dan kaçtı
20 Ocak 2020 07:20		 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
20 Ocak 2020 06:31
10 yılda 300 ameliyat oldu
20 Ocak 2020 02:41		 Kar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandı
20 Ocak 2020 01:08
60 yıllık tamirci çırak bulamıyor
19 Ocak 2020 22:11		 Saray halılarının ömürlerine ömür katıyorlar
19 Ocak 2020 20:36
Bitlis'li kanaat önderinin cenazesine 10 binler katıldı
19 Ocak 2020 20:03		 Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler
19 Ocak 2020 19:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı
Osmaniye'de Belediye Başkanı ile AK Parti'li başkan kavga etti: 4 yaralı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
FETÖ'nün Yunanistan'a kaçış planı Whatsapp'ta
Ölüm yardımı, ölenin statüsüne göre değişiyor
Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti
19 yıl sonra boşanabildiler
10 yılda 300 ameliyat oldu
20 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Kar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vestelcell 1
Leyla ile Mecnun 3
zehir 1
elf 2
meteliğe kurşun atmak 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
cumartesi 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
250 gram. 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam