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Elon Musk 1 milyon insanı Mars'a yollayacak

Sıra dışı fikirleriyle dünyanın konuştuğu bir isim olan ve aynı zamanda SpaceX ile Tesla'yı yöneten Elon Musk, yeni bir açıklama yaparak dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Musk, 1 milyon insanı Mars'a yollamayı planladığını duyurdu
 20 Ocak 2020 08:00
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Elon Musk 1 milyon insanı Mars'a yollayacak

Sıra dışı fikirleriyle dünyanın konuştuğu bir isim olan ve aynı zamanda SpaceX ile Tesla'yı yöneten Elon Musk, yeni bir açıklama yaparak dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. Musk, 1 milyon insanı Mars'a yollamayı planladığını duyurdu.

Elon Musk'ın uzaya olan yoğun ilgisini bilmeyen yok. SpaceX'i bu yönde kullanan ve ilginç çalışmalara imza atan Musk, Twitter'ı da oldukça etkin kullanan bir isim. Son olarak Mars planlarıyla ilgili Twitter'dan bir dizi açıklama yapan Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars'a yollamak istediğini paylaştı. SpaceX'in geliştirdiği Starship ile ilgili de konuşan Musk, "Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi bulunuyor. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." sözlerini kaydetti.

Musk'a göre gezegenler arası yaşamın söz konusu olması, yörüngeye yılda bir megaton yük taşınabilmesine bağlı. Ancak bugün için kullanılan hiçbir roket böyle bir kapasiteye sahip değil. Starship bu kapsamda Musk'un önem verdiği bir proje ve Mars çalışmalarında hayati bir role sahip.

Musk, daha önce de Mars'ta koloni kurulabilmesi için 1000 adet Starship roketinin gerekliliğine vurgu yapmıştı. Hedefini belirleyen Musk, yılda 100 adet Starship üretimine odaklandıklarını belirtmişti. Yani bu açıklamalar doğrultusunda Musk'ın hedefine 10 yıl içinde varması şaşırtıcı olmayacak.

Ancak Musk'ın tek planı Mars'a yerleşmek değil. Çılgın iş adamı, aynı zamanda 2023 yılında Ay'a insan taşımayı da ön görüyor.

DHA
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