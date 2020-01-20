Yüksek gelen faturalar doğal mı?
|20 Ocak 2020 08:05
|Yazdır
Geçtiğimiz yıl elektrik ve doğalgaza yüzde 30 zam yapıldı, geçen yıl aynı miktardaki tüketime 100 lira ödeyenin faturası 130 liraya çıktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kasım ayına kadar doğalgaz kombilerini yakmayanlara, ocak ayından itibaren yüksek faturalar gelmeye başladı. Bu da tüketicilerin haklı tepkisine sebep oldu. Son günlerde sosyal medya aracılığıyla dile getirilen tepkiler ise doğalgaz faturaları üzerinde yoğunlaştı. Geçen yıl 200 lira doğalgaz faturası ödeyen bir tüketici, bu yıl aynı tüketime 260 lira ödeyince isyan etti. Sosyal, görsel ve yazılı medyada yeniden en az 20 yıl önceki soba maliyetleri, soba yakma yöntemleri anlatılmaya, sobaya dönüş yapıldığı iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
Ancak yaptığımız hesaplamalar, gelen zamlara rağmen doğalgazın en ucuz ısınma yolu olduğunu gösterdi. Doğalgazın ulaşamadığı yerlerde hala merkezi sistemle ya da bireysel ısıtma yapan evlerde odun ve kömür almak, taşımak, depolamak, sobayı tek odada yakmak gibi unutmak istediğimiz büyük zahmetli ve 'sıfır konforlu' metotlar bile doğalgazla ısınmanın birkaç katı fatura ödemeyi gerektiriyor. Üstelik kömürle ısınan evde her ay termosifon ve mutfak ocağına alınması zorunlu olan birer adet tüp de dahil edildiğinde kömürle ısınan evlerdeki elektrik hariç enerji bedelinin 14 bin liraya ulaştığı görülüyor. Mazotlu merkezi sistemde yıllık gider 15 bin lirayı bulurken, doğalgazla mutfak ve banyo dahil bedel 3.500 lirayı buluyor.
DOĞALGAZ, KÖMÜR VE MAZOT KARŞILAŞTIRMASI
Kömürle ısınan ev 8.780
Doğu ve batıdaki evlerin ortalaması alındığında aylık yarım ton kömür, 250 kilogram odun ihtiyacı var. Kömürün tonu 1.500, odunun tonu 1.000 lira. Kış boyunca 2,5-3 ton kömür, 1,5 ton odun tüketilen evin bu iki üründe gideri 6 bin lirayı buluyor. Mutfak ve banyoya birer tüp hesabıyla 24 adet tüp gideriyle birlikte tutar 8 bin 780 lira.
Mazotlu ısınma 9.080
Mazotla ısıtma yapılan bir dairede 6 ay boyunca aylık 1.000 liradan 6 bin lira gider söz konusu. Söz konusu kat kaloriferinin bakım masrafları için yılda yaklaşık 200-300 lira masraf ediliyor. Bu daireye yine mutfak ve banyodoa kullanılan 24 adet tüp dahil edildiğinde ısınma ve tüp gideri 9 bin 80 liraya ulaşıyor.
Merkezi doğalgaz 3.450
40 daireli, doğalgazlı merkezi ısıtma yapan bir apartmana ocak ayında 15 bin lira fatura geldi. 40'a bölündü, bedel 375 lira çıktı. Havalar soğuyup fatura 600 liraya çıktığında, 5 ay maksimum 600 lira doğalgaz bedeli ödeyen benzer bir apartmandaki kullanıcı, 2 ay 100 lira, 5 ay da aylık 50 lira fatura ödüyor. Yıllık gideri 3.450 lira.
Doğalgaz kombi 3.400
Daire büyüklüğü ve ısınma şartlarına göre, beş ay boyunca 600 lira fatura gelen bir daire düşünelim. Bu dairenin beş aylık doğalgazı 3 bin lira. 2 ay 100'er lira, kalan beş ay için 40'ar liralık fatura ödendiğini düşündüğümüzde yıllık doğalgaz bedeli 3.400 lira olarak gerçekleşiyor. Mutfak ve banyoda da doğalgaz kullanıldığından, mazot ve kömür kullananların yılda harcadığı 24 adet tüp bedelini ödemiyor.
CANAN ERASLAN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Karayollarında durum
20 Ocak 2020 08:15
|TESK Başkanı'ndan taklit ve tağşiş ürünler uyarısı
19 Ocak 2020 22:06
|5 yılda satılmayan biletlere çıkan ikramiye tutarı açıklandı
19 Ocak 2020 21:17
|Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
19 Ocak 2020 21:00
|İhracat desteklerinde 2019 'altın yıl' oldu
19 Ocak 2020 19:23
|Fosil yakıtlar 2090 yılına kadar yok olacak
19 Ocak 2020 18:26
|'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmaları tamamlandı
19 Ocak 2020 17:08
|Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı
19 Ocak 2020 17:03
|Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak
19 Ocak 2020 16:43
|Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
19 Ocak 2020 15:16