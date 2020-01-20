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Meclis'ten tahıllı ekmek çağrısı (Canan Karatay'a tepki)

TBMM Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu'nda ekmek tüketiminin tam ve tahıllı ekmeğe kaydırılması konusu masaya yatırıldı.
 20 Ocak 2020 08:31
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Meclis'ten tahıllı ekmek çağrısı (Canan Karatay'a tepki)


Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yıldırım, tam buğday ve tahıllı ekmeğin ucuzlatılması için hem Tarım Bakanlığı hem de Fırıncılar Odasına yazı yazdıklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı olarak valiliklere ildeki bütün yemekhanelerde ekmek alımında tam buğday ekmeğin şartnamelere konulmasını içeren yazı gönderdiklerini söyleyen Yıldırım şu önerilerde bulundu:

"Bu konu çok önemli. Çünkü tam tahıllı ekmek diye Sağlık Bakanlığı açıklama yapıyor. Her gün televizyonda herkes konuşuyor. Beyaz ekmeğin glisemik indeksi çok yüksek, ama tahıllı ekmeği almaya kalktığınızda çok pahalı. Mutlaka bunun gündeme alınması lazım. Aynı şekilde Maliye Bakanlığımızla da konuştuk, sadece ekmek değil sağlıklı besinlerde, et ve et ürünlerini, süt ve süt ürünlerinde, sebze ve meyvelerde, bu tahıllı ekmekte bunların tamamında mümkün olduğu kadar erişimi kolaylaştırılmalı, katma değer oranları azaltılmalı. Yumurtada yapıldı inşallah bu ürünlerde de desteklenmeli. Sağlıksız ürünlerde de vergilendirmeyi Maliye Bakanlığımız düşünebilir."


Canan Karatay'a sitem

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda İşletmeleri ve KODEKS Daire Başkanı Selman Ayaz ise gıda da özellikle ekmek tüketiminde bilgi kirliliği olduğunu, mevzuatta sıkıntı bulunmadığını belirtti. Ayaz Prof. Dr. Canan Karatay'a sitem etti:

"Mevzuatta hatta ekmek satılan her yerde tam buğday ekmeğinin satılmasını zorunlu hale getirdik. Mevzuatta direkt bütün ekmekleri tam buğday yapabiliriz, ama yarın hepsi çöpe gider. Yani önemli olan burada bu alışkanlığı insanlara kazandırabilmek. Biz şimdi bunu yaparken Canan Karatay çıkıp 'Ekmek yemeyin' dediği anda olay bitiyor. Biz istediğimiz kadar uğraşalım, bunları da kabul etmek lazım. Öncelikle gıdada bu bilgi kirliliğini engellememiz gerekiyor. Yani ekmek binlerce yıldır yenen bir şey, ama Canan Karatay çıkıp 'Ekmek yemeyin' dediği anda siz insanları ikna edemezsiniz."
Milliyet
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