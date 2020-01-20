Deprem yorumları bilimsel gerçeklikten uzak



Bilim insanları, İstanbul'u etkileyecek büyük Marmara Depremi'ne yönelik farklı senaryolar üzerinde tartışırken, uzman olmayan medyatik kişiler ise bilgi kirliliğine neden olan şehir efsanelerini ortaya saçmaktan geri durmuyor. Büyük Marmara Depremi'ne yönelik öngörüde bulunanlar başında bazı astrologlar, kooperatif yöneticisi, eğitim uzmanı gibi alan dışı uzmanlar başı çekiyor.

Deprem öncesi titreme ve kasılma başlıyor

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Bilgi kirliliğine neden olanların kimi bulutlara, kimi karıncalara bakarak yorumda bulunurken, vücudundaki titremeyi deprem habercisi olarak gören kişiler de ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden 'depremi bilen adam' olarak piyasaya çıkan Halil Mercanlı titrediğinde deprem olduğunu iddia eden kişilerden. Mercanlı, deprem öncesi vücudunda titreme ve kasılma başladığını, titreme, kasılma sol kolundaysa depremin batıda, sağ kolundaysa doğuda olacağını ortaya atmaktan çekinmiyor.

Karınca ve bulut

11 Kasım 1999 depremi sırasında bahçesindeki erik ağacının gölgesinde karıncaların çay posası şeklinde kümeleştiği iddiasıyla yola çıkan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Teknolojisi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Kadir Sütçü ise bu alandaki en popüler isimlerin başında geliyor. Sütçü, depreme yönelik görüşlerini şöyle ifade ediyor: "12 Kasım 1999'da Düzce depremi oldu, İstanbul sallandı. Karıncaların depremden kaçtığını düşünerek inceleme ve araştırmaya koyuldum. Karıncalarla koloni kurmak için altı yıl uğraştım, 16 Nisan 2006'da koloniler tamamlandıktan sonra gözlem ve deneye başladım. Karıncaların sıra dışı davranışları ile gökyüzündeki bulutlar paralellik sağlayınca da gökyüzünü incelemeye yöneldim. Sütçü, depremlerin yerini, büyüklüğünü ve zamanını uydu görüntülerindeki takip ederek analiz ettiğini de öne sürüyor. Ailece çalıştıklarını öne süren ve Türk Patent Enstitüsü'nden 'sütçü bulutları' markasını aldığını belirten Sütçü bu alanda kapsamlı bir internet sitesi kurarak adını duyurdu.

'Bilim bu kadar kolay mı?'

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, vatandaşları uzman olmayan kişilere karşı uyararak şunları söyledi: "Deprem tahmincisi diye ortalığa saçılan bu insanları 'serbest alim' olarak tanımlıyorum. Bilim bu kadar kolay mı? Yıllarca dağlarda taşlarda dolaştım, buluta bakıp, karıncaya bakıp depremle yorumu yapmayı aklımızdan geçirmedik. Vatandaşın deprem konusunda kulak kesileceği merciler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD olmalıdır. İki kurum dışında üniversitelerin ilgili bölümleri depreme yönelik yorum yapabilir. Geriye kalan güruh bilim dışıdır. Yaptıkları tek şey 'Ya tutarsa' zihniyeti. Titremeymiş, karıncaymış, bulutmuş, yıldızmış; kesinlikle bu tür yalanlara itibar edilmemeli. Depremi önceden belirleme, kanıtlama gibi bir cihaz veya yöntem yok. Rastlantısal verilerle vatandaşlarımıza kötülük ediyorlar. Her önüne gelen konuşmamalı."

Astrologlar; Dilay Dinçin, Öner Döşer, Oğuzhan Ceyhan, Zerrin Dindancıoğlu, Sezen Tatlı, Haluk Akça ise deprem konusunda bilimsel, akademik eğitimleri olmamasına karşın, tahminlerde bulunan isimler olarak göze çarpıyor. Astrologlar gezegen ve yıldızların dizilimine göre tahminde bulunuyor. Fransız asıllı Türk vatandaşı Ronald Karel de, meteorolojik verilerle deprem yorumlayanlardan.Son günlerde ise sosyal medya hesaplarından, "Hz. Peygamberin üzerinde gezdiği kumdan 1.5 ton getirdim. Kilosu 4500 lira. Bu kumu evinizin etrafına dökerseniz, depremden asla etkilenmezsiniz" gibi mesajlar yazarak dini simsarlık yapanlar dikkati çekiyor.