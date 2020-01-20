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Bursa'da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada

Bursa'da 2 kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, silahlı 2 kişi kaçtı.
 20 Ocak 2020 08:44
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Bursa'da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada

Olay, Yıldırım'a bağlı Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi çay içtiği esnada, bir kişi silahla gelerek ateş etti. Ardından bu şahıslardan biri de silahını çıkartarak yanındaki iki kişiye mermi boşalttı. 2 saldırgan beyaz araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Delil A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi arıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA


Bursa'da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada


Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 kişinin çay içtiği esnada bir kişi, silahıyla ateş ediyor. Bu sırada çay ocağında oturanlar panikle kaçışıyor. Ardından 4 kişiden 1'i silahını çıkartıp, yanındaki 2 kişiye ateş ediyor. Daha sonra eli silahlı iki kişi, olay yerinden kaçıyor. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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