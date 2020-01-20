Kamunun çocuk yüzü: Rafadan Tayfa

Cumhurbaşkanlığı ile de bir internet projesi yapılacak. Filmin yapımcısı İsmail Fidan'la TRT ile yapılan ortak projenin nasıl çıktığını ve neler yapıldığını konuştuk. Ve milli çizgi filmin hikayesini...

Sinemada milli 'çizgi film' rüzgarı esiyor. Rafadan Tayfa Göbeklitepe. Şu andaki vizyon filmleri içinde 1 numaraya yükselmiş gişede. 4'üncü haftada 2 milyon 300 bin izleyici. Rakam yüksek. 23 Ocak'ta tüm Avrupa'da vizyona girecek.

Rafadan Tayfa çocukların çok sevdiği bir çizgi film olmuş. İlk filmi Rafadan Tayfa Dehliz Macerası. O da büyük ilgi görmüş.

Animasyon çizgi film olan Rafadan Tayfa her gün TRT'de de dizi olarak gösteriliyor. TRT ile İSFSTUDIOS ortak yapımı. Biz Heidi ve Uçan Kaz gibi çizgi filmlerle büyüdük. Ama yeni nesil milli çizgi fimleri daha çok seviyor.

Rafadan Tayfa kuşaklar arası köprü de olmuş. Filmi hem dedeler, hem torunlar beğeniyor ve filmle ilgili konuşabiliyor birbirleriyle.

Rafadan Tayfa ayrıca kamunun çocuk yüzü de olmuş. Sağlıklı Tayfa yapılmış Sağlık Bakanlığı ile. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Trafik Tayfa da yapılacakmış çocuklara bilgiler vermek için. Bir diğer proje de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile yapılacakmış: Dijital Tayfa. O çizgi filmlerde de çocuklara güvenli internet ve internette nasıl zaman geçirmeleri gerektiği anlatılacak.

Tarihe not düştük...

Rafadan Tayfa'nın nasıl ortaya çıktığını ve çocukların yaklaşımını İSFSTUDIOS sahibi ve yapımcı İsmail Fidan ile konuştuk.

Fidan'ı Ankara Gölbaşı'ndaki stüdyolarında ziyaret ettim. 80 kişi çalışıyor ve Amerikan film stüdyoları gibi bir alan yaratılmış. Stüdyoda çizgi filmlerin ve seslendirmenin nasıl yapıldığını tek tek gösterdi bana Fidan. Rafadan Tayfa hikayesi nasıl çıkmış, gelin bakalım...

Milliyet'te yer alan Abdullah Karakuş'un röportajı

Rafadan Tayfa fikri nasıl çıktı? Neden Rafadan Tayfa dediniz?

2007 yılında master yapıyordum. Bitirme tezi yazdım. Yazılımcıyım. Kendi geliştirdiğim yazılımlar var. 1980 dönemini inceledim. Kitaplarda hep 80'li yıllar darbe yılları diye geçmiş. Bir çocuk olsa dönüp tarih kitabına baksa darbe yıllarından başka bir şey yok yeni nesil için. Bir de kendi yaşadığım bir çocukluk var. Hiç darbeyi hissetmedim ben. Şimdi komşuluk ilişkileri, mahalle kültürü, çocuğun toprakla bir olduğu unutulmuş. Yanında gerçek arkadaşlarının olduğu.

Şu anda bir mahalle kültürü yok. O dönem vardı. Bunun bir şekilde tarihe not düşmesi gerekiyor diye düşündüm. Oturdum projeye başladım. İlk ismi yukarı mahalleydi. Sonra tayfaya odaklanalım dedik. Tayfa da daha oturmamış kişilik. Yumurtanın tam olmamışına rafadan denir, çocukların da tam olmamışına rafadan tayfa denir dedik. Bizim çocukların hepsi hata da yapabiliyor problem de çözebiliyor. Bunları da gözetince tam olmamış kişilik olsun dedik. Ve ismi Rafadan Tayfa olsun dedik.

Zamane çocukları...

Zamane çocukları izler mi diye düşündünüz mü?

İlk proje aşamasında zaten 'zamane çocukları bunu dinler mi, izler mi?' dediler. Bizi bize anlatmaya çalışacağız dedik. Çizgi film saati oluyor. Anne babası izlemiyor bile. Herkes kendi işine bakıyor. Çocuk da ekrana bire bir maruz kalıyor. Orda algılamadığı bir şey varsa çocuğun orada yanında birine sorması lazım ki kafasına oturtsun. Oturtamazsan kendi dünyasına göre oturtuyor, o da çocuğu bambaşka bir yere götürebiliyor bazen.

Anne babalar 'kendi yaşayamadığım çocukluğu burada yaşıyorum' diyor. Bizim çizgi filmimizi çocuktan çok anne baba izliyor diyebiliriz. Biz onun için de Rafadan Tayfa'ya kuşaklar arası köprü diyoruz. İlk filmde 85 yaşında nine, 40 yaşında anne ve 5 yaşındaki çocuklarıyla foto atmışlar sosyal medyaya. Yani 3 kuşak bu filme gidiyor.

Kuşaklar arası köprü

Neden 85 yaşındaki nineler de gidiyor?

85 yaşındaki bir ninenin Rafadan Tayfa filmini izleme isteği nereden geliyor? Anne baba çalıştığı için nine bakıyor çocuğa. Onlar da izliyor filmi. Onlar da benim çocukluğum bu diyor. Film bitince torununa 'biz de öyle misket oynuyorduk falan' diyor.

Böylece kuşaklar arasında kaliteli bir vakit geçirme oluyor. Kuşaklar arası köprü oluyor. Bunu Dehliz macerasında net bir şekilde gördük.

Tayfalar 12 bin yıl öncesine kadar gitti

Göbeklitepe'yi neden işlediniz çizgi filmde?

Göbeklitepe, 12 bin yıl öncesi. Bütün tarih kitapları yeniden yazılıyor.

Bütün dünyanın gözü burada. Hem kuşaklar arası hem de kültürler arası köprüyü işledik. Tayfa'nın bir kısmı da o yüzden 12 bin yıl öncesine gitti. Göbeklitepe'de uzmanlardan da bilgiler aldık. Kimi cinler mi yaptı, kimi uzaylılar mı yaptı? diyor. 7 - 8 tonluk taşlar var.

Nasıl kaldırıldı, nasıl yapıldı. Yetkililerden nasıl yapıldığına yönelik somut bilgiler aldık.

Filmde onu da işledik. Urfa'yı Göbeklitepe'yi anlattık. Yetişkinler de Göbeklitepe'yi duyunca geliyorlar. Filmi izleyenler de Göbeklitepe'ye gitmek istiyor. Kültüre büyük katkımız oluyor.

Unutulan mahalle kültürü anlatılıyor

Televizyonlardaki çizgi filmlerinizde neler veriliyor?

TRT'de dizimiz var. Günde 6 veya 9 bölüm olarak veriliyor. 1990 öncesini yani 1980'li yılları anlatıyoruz. Basri Amca ve Fatma Nine. Unutulan mahalle kültürünü anlatıyoruz. Değerler eğitimi başta geliyor. Çocuğu güldürmeye çalışıyoruz. 80 dönemi denince çoğunun aklına darbe dönemi olmayacak. Var olan çocukluk kalacak. Kaç arkadaşın var diyorum çocuğa 500 diyor ama sosyal medyada. Benim 5 diyorum mahallede ama hepsi yanımızdaydı.

Rafadan Tayfa'dan sonra sokak oyunları başladı. Kavak ağacanın dibine hazine koyulmuştu çizgi filmde, o bulunuyordu. Sen de fidan ek diyoruz orda. Basri Amcanız fidan dikmişti şimdi kocaman olmuştu diyoruz. Bir anne yazmış. Çocuk kavak ağacını niye arıyor diyorum Rafadan Tayfa'dan öğrenmiş. Şok oldum.

Kavak ağacını bilmeyen çocuklar vardı. 80 öncesi değerlerden, komşularla birarada olmak, büyükleri sayma ve mahalle kültürünü veriyoruz. Sokak oyunlarını veriyoruz.

İlk sırada gidiyor

İzlenme sayıları nasıl?

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmine büyük ilgi var sinemalarda. İlk gün, ilk hafta, ilk ay gibi bütün rekorları kırarak gidiyoruz. Çok güçlü filmler vardı vizyonda. ilk sırada gidiyoruz hep. Şu ana kadar 2 milyon 300 bin izleyiciye ulaştık gişede. Vizyonda olan filmlerde birinci sıradayız.

KAMUNUN ÇOCUK YÜZÜYÜZ

Rafadan Tayfa başka neler yapıyor?

Rafadan Tayfa kamunun çocuk yüzü oldu. Hangi kurumun bir derdi varsa Rafadan Tayfa'ya verelim onlar çözer deniyor.

Sağlıklı Tayfa yaptık Sağlık Bakanlığı ile. Türkiye'nin en büyük TIR sahnesini kurduk. Biri doğudan, diğeri batıdan başladı. Suriye'deki çocuklar için de gittik. İllerde karekterlerle gösteriler yapıyoruz.

Büyük ilgi görüyor. Yer bulmak zor. Bir ilimizde bir gösteriyi 25 bin kişi izlemişti. Diyarbakır'daki gösterimiz tarihe geçti. YTB ile de anlaştık. New York, Paris, Berlin gibi bir çok şehire gittik. Müzikal gösteri yaptık. Türkiye'de 70'e yakın yerde gösteri yaptık. Aynı anda 3 ayrı ilde gösteri yapıyoruz.

Söz ve müzikleri ben yapıyorum. 2 yaşındaki çocuklar bizim şarkımızı söylüyor. Hem çocuğun dikkatini çekecek, hem de anne babasının hoşuna gidecek şeyler yapıyoruz.

Güvenli internet

Yeni projelerde neler var?

Kurumsal projeler sürekli geliyor. Sağlıklı Tayfa ile 5 milyon çocuğa ulaştık. YTB ile gittiğimiz yurtdışında büyük ilgi gördük. Veri Tayfa yaptık. Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı ile bir proje. Kişisel veri nedir nasıl korunmalı nasıl paylaşılmalı anlattık çocuklara. Yeni proje olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Dijital Tayfayı yapıyoruz. Orada da çocuklara güvenli internet, internette nasıl zaman geçirmeleri gerektiğini, kişisel verilerini paylaşmaması gerektiğini, internette zararlı yerlere girmemesi gerektiğini anlatacağız. Bir de İçişleri Bakanlığı ile bir proje yapacağız. Trafik Tayfa. Trafik kurallarını anlatacağız. Tüm Türkiye'ye de bu projeyi ayrıca götürmek istiyoruz. Maliye Bakanlığı ve Aile Bakanlığı da neler yapabiliriz diyor bize. Çocuklar için sürekli bir çalışma içindeyiz.