Metrobüsle motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
|20 Ocak 2020 09:07
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Kaza, saat 20.53 sıralarında Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 34 BOZ 442 plakalı motosiklet
sürücüsü, Anadolu -Avrupa istikametinde henüz bilinmeyen bir şekilde metrobüs
yoluna girerek kazaya davetiye çıkartıp ilerlemeye başladı. Zincirlikuyu istasyon
amiri motosikletliyi fark ederek durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı ve motosikletli
durmadan yoluna devam etti. Bir süre daha ilerleyen motosikletli Mecidiyeköy
yönünden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.
Metrobüsün çarpması sonucu motosikletli kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. Araçtan inen yolcular, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri metrobüs hattını trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı motosikletli ve hafif yaralanan iki yolcuya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından motosikletli ve hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak kaldırılan motosikletli, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
METROBÜSLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI ANLAR KAMERADA
Motosikletlinin metrobüs yoluna girerek, metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı o anlar kamerada görüntülerde, metrobüs ilerlediği sırada motosikletle kafa kafaya çarpıştığı ve iki yolcunun savrulduğu görülüyor.
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