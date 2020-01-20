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Özel okullara teminat için yasa teklifi geliyor

Tüm okullar içindeki oranı yüzde 19.5'e çıkan özel okullara teminat zorunluluğu getirilecek. Kolejlerin okul giderleri ve öğretmen maaşlarını kapsayan bir teminat yatırmaları istenecek.
 20 Ocak 2020 09:09
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Özel okullara teminat için yasa teklifi geliyor

Hükümet, yeni yılla birlikte TBMM'nin gündemine milli eğitimle ilgili iki yasa teklifi getirmeye hazırlanıyor.

Bu konuda AK Parti'de yapılan toplantılarda, yaşanan sorunlar ve yasal düzenlemelerin gerekliliği tartışıldı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, 2010'da yüzde 3.5 olan özel okul oranı, bugün yüzde 19.5'e ulaştı. Temel lise uygulamasının hızlı artışta etkisi olduğu ifade edildi. Normal planlamada özel okulların, tüm okullar içinde yüzde 13 yer tutması gerektiği dile getirildi. Bu nedenle oranın normal seviyeye çekilmesi ve okul olma niteliğini kaybeden yerlerin bu statüden çıkartılmasi için çalışma yapıldığı aktarıldı.

Özel okullarla ilgili taslak önümüzdeki süreçte TBMM gündemine getirilecek. Düzenlemede özel okullara teminat zorunluluğu olacak. Özel okulların eğitimden elde ettiği gelirleri yine eğitime aktarmaları amacı taşıyan düzenlemede, okul giderleri ve öğretmen maaşlarını kapsayan bir teminat yatırmalan istenecek.

Meclis'in gündemine gelmesi beklenen diğer taslak ise YÖK tarafından hazırlanıyor. Taslakta ekonomik sorun yaşayan vakıf üniversitelerinin denetimine ilişkin hükümler yer alıyor.
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