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MEB, BİLSEM mülakat yerlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM mülakat yerlerini açıkladı
 20 Ocak 2020 09:18
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MEB, BİLSEM mülakat yerlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM mülakat yerlerini açıkladı

2020 yılı Bilsem öğretmen seçme ve atama için sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi ve mülakat yapılacak sözlü sınav merkezleri açıklandı.

Mülakata hak kazananlar listesi için tıklayınız

Sınav merkezleri için tıklayınız
Memurlar.Net
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