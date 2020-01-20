MEB, BİLSEM mülakat yerlerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM mülakat yerlerini açıkladı
|20 Ocak 2020 09:18
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Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM mülakat yerlerini açıkladı
2020 yılı Bilsem öğretmen seçme ve atama için sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi ve mülakat yapılacak sözlü sınav merkezleri açıklandı.
Mülakata hak kazananlar listesi için tıklayınız
Sınav merkezleri için tıklayınız
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