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Fatih Terim: Arda'ya kapının açılmasından yanayım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimle arasında transfer konusunda bir problem olmadığını belirterek, Arda Turan'a transfer konusunda kapının açılması gerektiğini söyledi.
 20 Ocak 2020 09:37
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Fatih Terim: Arda'ya kapının açılmasından yanayım


Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terim, yönetim ile arasında transfer konusunda yaşandığı iddia edilen sıkıntıların sorulması üzerine, "Yönetimle problemimiz olmadı. Bu konuda bazen fikir ayrılıkları olabilir. Bunun adına da problem denmez. Sıkıntımız olmadı. Yönetim de ben de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha da önemlisi yokluklar içerisinde varlığımızı belli etmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz listenin bire bir alınmasını beklemek zor olur. Cezamız var. Ufak tefek oldu bunu da kamuoyuna açıkladık. Burada eğer bir sıkıntı varsa direk muhattabı teknik olarak benimdir. Ben bunu dedim alınmadı gibi şeyler söylemedim. Olsa bile ben bunu kimseyle paylaşmam" yanıtını verdi.

"Genç ve tecrübeli oyuncular alabilirsek alacağız"
Deneyimli çalıştırıcı, genç ve tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacaklarını söyleyerek, "Hem istediğinizi alamıyorsunuz, aldıklarınızın da en iyi olmasına dikkat ediyorsunuz. Satmadan alamama sıkıntısı varken devre arası başarmak kolay olmuyor. Bu sene o sıkıntıyı yaşıyoruz, buna rağmen Sarrachi ve Jesse'yi aldık. Stoper alalım dedik kendisi vazgeçti, alamadık. Genç oyuncular, tecrübeli oyuncular alabilirsek alacağız. Bir yandan da boşaltmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Arda'ya kapının açılmasından yanayım"

Devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında sorulan soruya Terim, "Arda meselesinin yönetimle aramda bir kriz gibi gösterilmesinden dolayı son derece rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bahsettiğimiz kişi camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe ciddi bir katkı sağlamış. Arda'yı iyisiyle kötüsüyle sevabıyla günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hata yaparız bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray değerleri ile yetişmiş bir Fatih Terim olarak Arda'ya ikinci şansı hak etmek güvenleri tekrar kazanmak ve bunun için ona bir şans kapısı açılmasından yanayım. Bu şansın verilmesinden yanayım. Gerekirse futbolu burada bırakmasının yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Performans fizik teknik sahadaki hareketlerinden mücadeleden bahsetmiyoruz. Burada hatalarının bedelini ödemiş bir Arda var. Hatta ödemeye de devam ediyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda konusu sadece teknik bir karar değil. Biz Galatasaray camiası olarak bu yaklaşımla bakabilen bizlerin sizlerin taraftarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Taraftarından camiasına seyircisine herkesin ortak kararı olmalı" diye konuştu.

"Yanlış yapan cezasını çeker"
Fatih Terim, bir basın mensubunun, "Marcao sarı kart görerek, bir sonraki hafta cezalı duruma düştü. Bir sarı kart daha görseydi, cezasını kupa maçında çekecekti. Dün oynana maçlarda böyle konuşmalar oldu. Sizin oyuncuyla aranızda böyle bir konuşma geçti mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizde sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse odur. Aklımız böyle şeyler gelmez. Ben açıkçası hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Düşünmedim. Yanlış yapan cezasını çeker. Cezasını çekişine biz karışmayız. Başkaları bizi ilgilendirmez."

"Bir an evvel puan farkını kapatmak için sabırsızlanıyorum"

Terim, ligde zirve ile olan puan farkını bir an önce eritmek istediğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin bir oyun hayali var. Hepimiz bu hayale ulaşmak için çalışıyoruz. Biz de bugün o hayale yavaş yavaş yaklaşabileceğimizi gösterdik. Bence iyi oyun oynadık. Bazı anlarda çok yüksek pas yüzdesine ve oyun hakimiyetine çıktık. Baya gol pozisyonu yakaladık. İlk yarı gol pozisyonu verdiğimizi hatırlamıyorum. Sıkıntılı pozisyonlar oldu ama o şoktan sonra yine toparlandık. Muslera'nın tek aut atışı var. Bu önemli bir nokta. Doğru işler yaptığımızı gösteriyor. 20'ye yakın şut atmışız. Demek ki oyunun sonuçlandırmada daha da dikkatli olmalıyız ki oyunu koparalım. Çok daha farklı olabilirdi. Bizim için her maçın final olduğu kaybetmenin bizi çok üzeceği bir ortamdayız. Öyle kayıplar verdik ki bir an evvel arayı kapatmak için sabırsızlanıyorum. Oyuncularımın oyunundan memnunum. Sarrachi ilk yarı en iyilerinden biriydi. Her gün biraz daha fazla çalışacağız. Bu oyun bize ileriye ümitle bakmamızı gösteriyor."
İhlas Haber Ajansı
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