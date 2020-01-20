Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 483 köye ulaşım sağlanamıyor
|20 Ocak 2020 09:39
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 483 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 40, ilçelerden Altınyayla'da 10, Divriği'de 60, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 5, Gürün'de 52, Hafik'te 50, İmranlı'da 2, Kangal'da 52, Suşehri'nde 30, Şarkışla'da 64, Ulaş'ta 25, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 52 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bu arada dün akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor.
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