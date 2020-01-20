Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
|20 Ocak 2020 09:40
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA PERŞEMBE VE CUMA'YA DİKKAT! KAR GELİYOR.
İstanbul'a dün başlayan ve etkisini sürdürecek olan yağışlı hava, bugün kuvvetli rüzgar ile birleşince hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.
Salı günü etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, başta İstanbul olmak üzere perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 2
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı bulutlu 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 8
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6
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