Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi
Ağrı'da çocuklar, sömestir tatilinde kar yağışının ardından buzla kaplanan caddelerde bidondan yaptıkları kızaklarla kayıp eğleniyor.
|20 Ocak 2020 09:48
|Yazdır
Ağrı'da çocuklar, sömestir tatilinde kar yağışının ardından buzla kaplanan caddelerde bidondan yaptıkları kızaklarla kayıp eğleniyor.
Dondurucu soğukların yaşandığı kentteki 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, bidon ve naylonla kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.
Soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.
Çocuklardan Saim Taşbulut, sömestir tatilini memleketlerinde değerlendirdiklerini söyledi.
Mahallede kayak yaparak eğlendiklerini anlatan Taşbulut, "Bütün arkadaşlarımızla ya top oynuyoruz ya da kızak kayarak eğleniyoruz. Naylon, kızak, bidon en bulduysak kayıyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor
20 Ocak 2020 10:20
|Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 10:01
|Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı
20 Ocak 2020 09:59
|Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
20 Ocak 2020 09:40
|Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 09:39
|Erkek bekara ev vermeyene ceza
20 Ocak 2020 09:16
|Kamunun çocuk yüzü: Rafadan Tayfa
20 Ocak 2020 08:52
|Deprem yorumları bilimsel gerçeklikten uzak
20 Ocak 2020 08:44
|Çok takip çok beğeninin sonu mutsuzluk
20 Ocak 2020 07:55
|635 kişi PKK'dan kaçtı
20 Ocak 2020 07:20