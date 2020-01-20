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Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi

Ağrı'da çocuklar, sömestir tatilinde kar yağışının ardından buzla kaplanan caddelerde bidondan yaptıkları kızaklarla kayıp eğleniyor.
 20 Ocak 2020 09:48
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Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi

Ağrı'da çocuklar, sömestir tatilinde kar yağışının ardından buzla kaplanan caddelerde bidondan yaptıkları kızaklarla kayıp eğleniyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentteki 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, bidon ve naylonla kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan Saim Taşbulut, sömestir tatilini memleketlerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Mahallede kayak yaparak eğlendiklerini anlatan Taşbulut, "Bütün arkadaşlarımızla ya top oynuyoruz ya da kızak kayarak eğleniyoruz. Naylon, kızak, bidon en bulduysak kayıyoruz." diye konuştu.


Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi
Anadolu Ajansı
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