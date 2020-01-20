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Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor

Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor: Aracı çekilenler parasının iadesini talep edebilir
 20 Ocak 2020 09:56
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Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor

Hatalı park eden her araç artık çekilmiyor. Yönetmelikte belirtilen yerlere park edilen araçlar çekicilirken çekilen araç sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" dedi. Ağaoğlu, bir park yasağı tabelasını ve yanında park halindeki araçları göstererek, "Bu araçlar trafiği engellemediği için buradan kaldırılamaz. Buradan aracı kaldırılan vatandaşın şu hakkı vardır; cezayı ödeyecek, trafik kuralını ihlal etmiş. Ancak aracını kim çektiyse, o makbuzla o iktisadi işletme, ya da ticari kuruluş kimse o kuruluştan hem çekici ücretinin, hem de otopark parasının iadesini talep edebilir. Kabul etmedikleri takdirde de tüketici, ikametinin bulunduğu yerdeki ya da o işletmenin bulunduğu yerdeki Kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir" ifadelerini kullandı.

Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. maddesine göre, başka araçların giriş çıkışı engelleniyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışı engelleniyorsa, sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının, emniyetin, itfaiyenin araçlarının giriş çıkışları engelleniyorsa ve yaya geçitleri üzerindeki araçları çekilir. Ancak bu durumlar söz konusu değilse, park yasağı uyarısı olsa bile araçlar çekilmez, sadece hatalı park cezası kesiler. Bütün bunlara rağmen aracınız çekilerek otoparka götürüldüyse, masrafları, ikamet ettiğiniz ilçenin ya da çekicinin bağlı olduğu kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamlığındaki tüketici hakem heyetine başvurarak geri alabilirsiniz. Yönetmeliğe aykırı çekilen araçlar tüketici kanuna göre ayıplı hizmet sınıfına giriyor.


ÇEKİCİLERİN YETKİ ALANLARI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, , "Her park yasağını ihlal eden araç çekiciyle kaldırılıp götürülemez. Çekicinin bir amacı var; ya trafiği engelliyordur onu rahatlatacak, ya başka araçların giriş çıkışını engelliyordur, ya da toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafededir. Bunlar yasayla düzenlenmiş. Biz bu konuda tüketiciler olarak tepkimizi ortaya koyunca, İçişleri Bakanlığı da genelge yayınladı. Aslında genelgede mevzuata uyun diyordu. Karayolları Trafik Yönetmeliği 119. madde kamu binalarının giriş çıkışlarını, okulu, yaya geçitlerini, kavşakları işgal etmenin yasak olduğunu, buralarda park etmiş araçların hem park cezası uygulanıp, hem de kaldırılması gerektiğini öngörüyordu. Bir park yasağı var ve orada park etmiş araçlar trafiği engellemiyor. Onların oradan kaldırılmasının hukuki dayanağı yok. Bunu geçmişte Trafik Vakfı yapıyordu, şimdi derneği yapıyor. Yani hamam aynı hamam tellaklar değişti lakin kural değişmedi. Onların kuralı vatandaşın gözünde adeta para kazanmak için o mekanik kollarla aracı kaldırıp götürmek" dedi.


"HER ARACI KALDIRIP GÖTÜREMEZSİN"

Ağaoğlu, "Çekicilerin araç çekme yetkisi yoktu, yetki trafik polisindedir. Trafik polisi de nerenden araç çekilip, çekilmemesi gerektiğini bilmek durumundadır. Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. Madde açık; başka araçların giriş çıkışını engellemiyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışını engellemiyorsa o araç çekilmez. Sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının emniyetin, itfaiyenin araçlarının da giriş çıkışlarını engelleyen araçlar çekilecekler, yaya geçitleri üzerindeyse çekilecektir. Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin. Burada park yasağı var mı yok? Ama yangın musluğu var. İşte bu park yasağıdır. 5'er metre iki taraftan park eden araçlar kaldırılır götürülür. Kaldırılıp da götürülmesinde yarar vardır. Allah korusunun ani bir yangın çıksa bunların sürücüleri mi aranacak. İtfaiye yanaşıp buradan su takviyesi alacak ama her park yasağı olan yerde araç kaldırılıp götürülemez. Ona sadece park ihlal cezası yansıtılır" diye konuştu.


YASAK TABELASINA RAĞMEN TRAFİĞİ ENGELLEMEYEN ARAÇLAR KALDIRILAMAZ

Aydın Ağaoğlu, bir park yasağı tabelasını ve yanında park halindeki araçları göstererek, "Bu araçlar trafiği engellemediği için buradan kaldırılamaz. Buradan aracı kaldırılan vatandaşın şu hakkı vardır; cezayı ödeyecek, trafik kuralını ihlal etmiş. Ancak aracını kim çektiyse, o makbuzla o iktisadi işletme, ya da ticari kuruluş kimse o kuruluştan hem çekici ücretinin, hem de otopark parasının iadesini talep edebilir. Kabul etmedikleri takdirde de tüketici, ikametinin bulunduğu yerdeki ya da o işletmenin bulunduğu yerdeki Kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir. Ve almalıdır da. Çünkü Karayolları Trafik Yönetmeliği 119. maddeye aykırı olarak çekilmiş bir araç var ortada, haksız yere bu çekilmeden dolayı ödenmiş bir bedel var. Ayıplı hizmet sunulmuştur, ayıplı hizmetin ortaya çıkardığı zararı da hizmeti ayıplı sunan ödemek zorundadır. 90 lira çekici ücreti, 12 lira da park ücreti alıyorlar. Ama bu işi ticarete çevirmiş bazı çekicilere trafik polislerinin göz yummaması lazım. Çünkü çekicinin, tek başına çekme yetkisi yok. Oradaki trafik polisi karar verecektir. Trafik polisleri de kuralları, yönetmelikleri bilen kişilerdir" şeklinde konuştu.


HATALI PARKLANMA YAPAN SÜRÜCÜLER KONUŞTU

Hatalı paklanma yapan özellikle otobüs durakları, yaya geçitleri üzerine park eden ve ana arterlerde çift park sırası yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, çekiciler tarafından alınıyor. Çekilen araçlar, Yediemin Otoparklarına getiriliyor. Aracı Kadıköy Haydarpaşa Yediemin Otoparkı'na getirilen bir sürücü, "Yeldeğirmeni Mahallesi var Kadıköy'de. Orada mahalle ortasında park yerine koymuştum. Ama söylendiğine göre okulun karşısında bir yaya yolu var. O yaya yolunun karşısına koymuşum ama orası mahalle arası. Orada cepler var, o cebe koymuştum oradan çekilmiş." dedi. Sürücü, mobil uygulama sisteminden bakıldığında aracının yaya geçidinin üzerinde olduğunu görünce, "Dediğim gibi mahalle arası orası, yıllardır insanlar oraya koyuyor. Hiçbir çekici oradan aracı almıyordu. Orada cep var zaten. Bilmiyorum, ilk defa başıma geldi. Orada aracımı ararken bazı kişilerle konuştum. Bu sıralar bayağı yoğunlaştığını ve bazı yerlerden çekildiğini söylediler araçların." diye konuştu.
Aracını almak için otoparka gelen bir başka sürücü ise, "Aracım Kadıköy Muhtarlığının oradan Acıbadem tarafında çekildi. Hatalı park yaptım mı, bilmiyorum. Çünkü bugün karne günü olduğu için çok yoğun bir kalabalık vardı. Etrafında 3 tur attım, park yeri bulamayınca boş bulduğum bir noktaya park ettim. Yayaların geçişini engelleyecek bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum." dedi. Sürücü, mobil uygulamadan aracının yaya geçidinin üzerinde park halinde olduğunu görmesi üzerine ise, "Gayet faydalı olmuş. Aracı gördüm şu anda. Daha iyi olmuş oldu, çünkü hava yağmurlu yürüye yürüye git gel insan zorlanıyor tabi." şeklinde konuştu.

SÜRÜCÜLER MOBİL UYGULAMA İLE HATALI PARKLANMALARINI GÖREBİLİYOR

İSTMOP, yani İstanbul Araç Çekim Sorgulama uygulamasını akıllı cep telefonlarına indiren sürücüler, plakalarını yazdıklarında çekilen araçlarının hangi otoparkta bulunduğu ve neden çekildiğini fotoğraflı bir şekilde bulabiliyor. Ayrıca ne kadar ceza ödeyeceklerini de bu uygulama ile öğrenebiliyor.
DHA
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