1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, öğrencilerin Türkçede dört becerisini ölçtü

Öğrencilerin Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçen "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı"nın pilot çalışma sonuç raporu açıklandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yürütücülüğünde hazırlanan rapora göre, öğrencilerin en başarılı olduğu dil becerisi konuşma oldu- Kız öğrencilerin tüm dil becerilerinde erkek öğrencilerden daha yüksek başarı gösterdikleri belirlendi
 20 Ocak 2020 10:15
Yazdır
MEB, öğrencilerin Türkçede dört becerisini ölçtü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçmek için ilk kez gerçekleştirilen "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı"nın pilot çalışma sonuçları raporu açıklandı.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda herhangi bir puanlama yapılmaksızın öğrencilerin dil becerilerinin değerlendirilmesi hedef olarak belirlenmişti. Bakanlık bu amaç doğrultusunda, Türkçede dört temel dil becerisinin ölçülmesine odaklanan ilk bilgisayar tabanlı uygulamayı gerçekleştirdi.

Öğrencilerin Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçmek amacıyla 2019'da yapılan "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı" pilot çalışma sonuçları raporu Bakanlığın internet sitesinden açıklandı.

Öğrencilerin dört dil becerisinin uluslararası standartlara uygun şekilde ölçülebilmesi için Ankara, Konya, İstanbul, Antalya, Kütahya, Samsun, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Denizli, Şanlıurfa ve Aydın olmak üzere 15 ilde dil laboratuvarları kuruldu.

Bu laboratuvarlar dış sesleri yalıtabilen, ses kaydı yapabilen kulaklıklara sahip bilgisayarlar ve sınav kabinleri ile donatıldı. Sınav uygulamasında kullanılan yazılım da MEB bünyesinde geliştirildi.

- Değerlendirme çerçevesi geliştirildi

Okuma, dinleme, yazma ve konuşma alanlarında hangi öğrenci becerilerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek için çalıştaylar yapıldı. Bu çalıştaylarda akademisyenler, farklı sınıf düzeylerinde eğitim veren Türkçe alan uzmanları ve ölçme değerlendirme uzmanları Türkçede dört dil becerisinin değerlendirme çerçevesini birlikte şekillendirdi.

- Sınav uygulaması bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi

Pilot çalışmaya 15 ilden 1500'den fazla 7'nci sınıf öğrencisi katıldı. Tüm alt testler MEB tarafından geliştirilen yazılım aracılığıyla bilgisayarda uygulandı. Sınav yazılımında öğrencilere istediklerinde soruyu cevaplamadan geçme, soruya atlama, cevap değiştirme gibi seçenekler sunuldu. Uygulamada dört alt test uygulandı ve öğrencilere 130 dakika cevaplama süresi verildi.

Dinleme ve okuma alt testleri çoktan seçmeli sorulardan oluşturuldu. Yazma ve konuşma alt testlerinde ise öğrencilere kendi cevaplarını oluşturmaları gereken görevler sunuldu. Yazma testinde öğrencilerden cümle, paragraf ve birkaç paragraftan oluşan metinler yazmaları istendi. Konuşma alt testinde ise öğrencilerden bir kişiyi ya da nesneyi tanıtmaları ve çok aşamalı bir süreci anlatmaları beklendi.

Raporda pilot çalışmada kullanılan örnek sorulara da yer verildi.

- Çalışmanın raporu hazırlandı

Pilot çalışma bulguları, MEB'in dört dil becerisini değerlendiren sınavlar geliştirme yeterliği kazanması açısından detaylı olarak incelendi. Araştırmanın pilot çalışma sonuçları "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları" başlığıyla yayımladı.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin 11'inci raporu olan çalışma, Emine Eroğlu, Amine Canıdemir, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.

Pilot çalışmada elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin en başarılı olduğu dil becerisi konuşma oldu. Okuma ve dinleme becerilerinde orta düzeyde başarı gösteren öğrenciler, görece en düşük başarıyı yazma becerisinde gösterdi. Sonuçlar, değerlendirme çerçevesinde belirlenen davranışlar açısından öğrencilerin konuşma becerilerinin daha yüksek düzeyde olduğunu ortaya koydu. Öğrencilerin her bir dil becerisinde düşük başarı gösterdiği soru veya görevler belirlendi.

- Öğrenci özellikleri ile dil becerisi arasındaki ilişki incelendi

Öğrenci özellikleri ile dil becerileri arasındaki ilişkinin, uluslararası ölçekte uygulanan diğer sınavlar, Türkiye'deki kademeler arası geçiş sınavları ve izleme sınavlarından elde edilen sonuçlarla tutarlı olduğu görüldü.

Çalışmada öğrencilerin cinsiyeti, okul öncesi eğitim alma durumu, anne ve babalarının eğitim düzeylerine göre dil becerisi puanlarının değişimleri de incelendi.

Kız öğrencilerin tüm dil becerilerinde erkek öğrencilerden daha yüksek başarı gösterdikleri belirlendi. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin konuşma dışındaki becerilerde okul öncesi eğitim almayan öğrencilerden daha başarılı olduğu görüldü.

Anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin tüm dil becerilerinde performanslarının arttığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defni için kanun TBMM Başkanlığına sunuldu
20 Ocak 2020 11:00		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Berlin Zirvesi' paylaşımı
20 Ocak 2020 10:13
İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri yok
20 Ocak 2020 09:34		 Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş yorumu... İki fotoğraf da çok güzeldi
20 Ocak 2020 09:30
İsrail'e Yavuz'la mesaj
20 Ocak 2020 06:51		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
20 Ocak 2020 05:30
20 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Ocak 2020 00:05		 İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama
19 Ocak 2020 23:48
Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık
19 Ocak 2020 22:27		 İBB'den Halk Ekmek iddialarına yanıt!
19 Ocak 2020 22:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:08 - Gram altın 296 lira seviyelerinde11:06 - 'Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli'11:00 - Formasyon ilanları artarak devam ediyor11:00 - Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defni için kanun TBMM Başkanlığına sunuldu10:52 - Gram altın 296 lira seviyelerinde10:32 - Sosyal medyadan papağan satmaya çalışan şüpheli yakalandı10:25 - Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak10:23 - Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı10:20 - Sağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor10:15 - MEB, öğrencilerin Türkçede dört becerisini ölçtü
10:13 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Berlin Zirvesi' paylaşımı10:08 - 'Albayrak'ın Kanal İstanbul'da arazisi olduğu' iddiası yalanlandı10:06 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:05 - Emeklinin vefatı halinde, ölüm yardımı kimlere verilir?10:05 - Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı10:01 - Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı09:59 - Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı09:56 - Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı
FETÖ'nün Yunanistan'a kaçış planı Whatsapp'ta
Osmaniye'de Belediye Başkanı ile AK Parti'li başkan kavga etti: 4 yaralı
Ölüm yardımı, ölenin statüsüne göre değişiyor
Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti
Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Prokrustes sendromu 2
aşk 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
250 gram. 2
Proksemi 1
aklımın iplerini saldım 1
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
Rahşan Ecevit 1
gurbet 2
19.01.2020 galatasaray vs denizlispor maçı 2
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam