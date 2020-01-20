1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı

Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı
 20 Ocak 2020 10:23
Yazdır
Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile tapuda yapılan haciz, ipotek, satış, bağış, intikal, kişi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi, aile konutu şerhi tesisi, Türk vatandaşlığı işlemleri gibi işlemler e-devlete aktarıldı. 3,5 milyon tapu işleminin e-devletten yapılması ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı. E-ipotek ile 107 milyon 846 bin TL doğrudan vatandaşın cebinde kaldı.

Tapu işlemlerinin, vatandaşlar ve kurumlar tarafından ilgili tapu müdürlüklerine gitmeden e-devlet üzerinden başlatmak suretiyle yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Hizmete sunulan elektronik hizmetler kapsamında geçen yıl vatandaşlar ve kamu kurumlarının toplam 3 milyon 535 bin tapu işlemi elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Tapu müdürlükleri yerine elektronik ortamda 2 milyon 214 bin İcrai Haciz Tesisi, 382 bin 779 İpotek Terkini, 355 bin 289 İcrai Haciz Terkini, 257 bin 156 İpotek Tesisi ve 174 bin 230 Satış ve İpotek işlemi gerçekleştirildi.

Tapu'nun e-devlet uygulamaları en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve Mersin illerinde tercih edildi.

107 milyon vatandaşın cebinde, 57 milyon devletin kasasında kaldı

E-haciz işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ile icra müdürlüklerinde ve tapu dairelerinde büyük tasarruf sağlandı.

Böylece, 5 milyon 380 bin adet belgenin üretilmesi engellendi ve bine yakın personelden de tasarruf sağlanarak personel maliyetinin ortadan kaldırılması, belgelerin üretilmesinin önüne geçilmesi, posta ve zarf maliyetinin ortadan kaldırılması gibi birçok işleme son verilerek e-haciz uygulaması ile kamuya 57 milyon TL tasarruf sağlanmış oldu.

Öte yandan, e-ipotek işlemi, alıcı ve satıcıların imzası ile tamamlanır hale getirildi. E- ipotek ile banka temsilcisi olan aracıların veya avukatların işlemlere katkısı olmaksızın vatandaştan aldığı 250 TL'ye engel olundu. Bu kapsamda geçen yıl e-ipotek ile 107 milyon 846 bin TL vatandaşın cebinde kaldı.

Ayrıca, e-haciz, e-ipotek ve diğer tapuda gerçekleştirilen e-devlet uygulamaları ile de geçen yıl 200 milyona yakın tasarruf sağlandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
20 Ocak 2020 10:25		 Meclis'ten tahıllı ekmek çağrısı (Canan Karatay'a tepki)
20 Ocak 2020 08:31
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı
20 Ocak 2020 00:01		 İBB 'Açık Veri Portalı'nı kullanıma açtı
19 Ocak 2020 19:35
Antalya'da PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
19 Ocak 2020 19:19		 KBB, karnesini getiren öğrencilere bileti hediye ediyor
19 Ocak 2020 16:48
Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde 7/24 denetimde
19 Ocak 2020 16:08		 İtfaiye erlerine komando eğitimi
19 Ocak 2020 15:28
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'sahte site' uyarısı
19 Ocak 2020 14:58		 En çok kaçak yapı tespit edilen iller
19 Ocak 2020 11:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:08 - Gram altın 296 lira seviyelerinde11:06 - 'Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli'11:00 - Formasyon ilanları artarak devam ediyor11:00 - Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defni için kanun TBMM Başkanlığına sunuldu10:52 - Gram altın 296 lira seviyelerinde10:32 - Sosyal medyadan papağan satmaya çalışan şüpheli yakalandı10:25 - Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak10:23 - Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı10:20 - Sağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor10:15 - MEB, öğrencilerin Türkçede dört becerisini ölçtü
10:13 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Berlin Zirvesi' paylaşımı10:08 - 'Albayrak'ın Kanal İstanbul'da arazisi olduğu' iddiası yalanlandı10:06 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:05 - Emeklinin vefatı halinde, ölüm yardımı kimlere verilir?10:05 - Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı10:01 - Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı09:59 - Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı09:56 - Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı
FETÖ'nün Yunanistan'a kaçış planı Whatsapp'ta
Osmaniye'de Belediye Başkanı ile AK Parti'li başkan kavga etti: 4 yaralı
Ölüm yardımı, ölenin statüsüne göre değişiyor
Uzman Çavuş deniz kenarında intihar etti
Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meteliğe kurşun atmak 1
lanet 4
Bizim geleneğimizde dini gruplar devlete yaklaştırılmaz 2
Rahşan Ecevit 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 2
elf 2
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 1
aşk 1
Leyla ile Mecnun 3
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam