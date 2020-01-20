Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak

Koruma hizmetlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yapılabilmesi, yeknesaklığın sağlanması, kaliteli bir koruma hizmetinin nitelikli personel ile verilebilmesi ve görevle ilgili aidiyet duygusunun her zaman üst seviyede tutulmasını sağlayabilmek amacıyla Koruma Dairesi Başkanlığınca branşlaşma işlemleri gerçekleştirilerek Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü kuruldu.

İl emniyet müdürlüklerinde özel ya da yakın koruma kararına istinaden koruma hizmetinin ifasında görev yapan personel, koruma branşına aktarılacak ve tayin, atama, özlük vb. işlemleri Koruma Dairesi Başkanlığınca takip edilecek.

Koruma hizmetinin ifasında görev yapmak isteyen 40 yaşından gün almamış, performans değerlendirme puanı iyi ya da çok iyi olan ve kıdeme müessir cezası bulunmayan personel ile ilgili Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından 10 hafta boyunca 300 saat eğitim verilerek başarılı olan personelin branş ve atama işlemleri gerçekleştirilecek.

Bu eğitime müracaat etmek isteyen, asaleti tasdik olmuş ve belirtilen şartlara haiz olan personelin pol-net sistemi üzerinden Koruma Dairesi Başkanlığı sitesinde bulunan müracaat formunu doldurması gerekiyor.

Koruma görevi yapacak polis memuru alımına dair bilgi paylaşımları için tıklayınız.

