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'Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle ticaret yapan işletmelerin yalnızca kendi üyelerine mal ve hizmet üretmeleri gerektiğini bildirdi
 20 Ocak 2020 11:06
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'Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle ticaret yapan işletmelerin yalnızca kendi üyelerine mal ve hizmet üretmeleri gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların haksız rekabetle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Devletin imkanlarıyla ticari faaliyette bulunan bazı kurumların esnaflık yaparak haksız rekabet ortamı oluşturduğunu savunan Palandöken, "Zaten zincir marketler ve AVM'lerin haksız rekabetiyle mücadele eden esnafımız bir de devlet desteğiyle rekabet edecek durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kamuda üretilen ürünlerin satışının esnafa verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşları yiyecek-içecek, giysi, ev eşyası, hediyelik eşya gibi mamuller üretip dükkan açarak satış yapıyor. Tüm kamu kurumlarının misafirhanesinde restoranlar, kuaförler, düğün salonları ve spor salonları var ancak bu tesisler yalnızca kendi üyelerine mal ve hizmet üretmeli. Kamu kurumlarının imkanlarından yalnızca ilgili kişiler yararlanabilmeli."
Anadolu Ajansı
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