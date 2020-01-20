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Merkez Bankasının karından 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi

Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi
 20 Ocak 2020 11:13
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Merkez Bankasının karından 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bankanın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Toplantının gündem maddelerinden olan, Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Feyza İleri tarafından Genel Kurula bir önerge sunuldu.

Önergeyle, Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kar olarak dağıtılması hususu Genel Kurula arz edildi.

Genel Kurulda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, önergeye ilişkin hissedarların görüş ve önerilerini sordu. Hissedarlar kendilerine de dağıtılan kar payının artırılmasını talep etti.

Konuşmaların ardından Olağanüstü Genel Kurulda söz konusu önerge kabul edildi.

Başkan Uysal, "Genel Kurulun kar payı ve avans dağıtımı yapılmasına ilişkin kararından sonra Banka Meclisince bazı indirimler yapılarak, tespit edilen avans miktarının ortaklara ödenmesi ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar verilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra gün içinde bu çerçevede açıklamamızı yapacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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