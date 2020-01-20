Çocuklara kitabı sevdirmek için 'Vali Bey' de onlarla okudu
|20 Ocak 2020 11:59
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MİRAÇ KAYA - Balıkesir Valiliği tarafından öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla yürütülen "Balıkesir'de Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi" kapsamında Vali Ersin Yazıcı, haftanın 2 gününü okul ziyaretlerine ayırıp, çocuklarla kitap okuyor.
Vali Yazıcı, yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında 213 okulu ziyaret ederek, 20 bine yakın öğrenciyle bir araya geldi.
Çocuklarla sohbet eden Yazıcı, onlarla kitap okudu, onlara kitap okuma alışkanlığının önemini anlattı.
Vali Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında haftada 2 gün, 2 farklı okulda okuma saati düzenlediklerini belirterek, çocuklarla buluşup onlara ne kadar değerli olduklarını anlatmaya çalıştığını kaydetti.
Türk toplumunun daha fazla okuması gerektiğine inandığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:
"Bunu başarıyoruz, her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. Proje kapsamında değerler eğitimi üzerine öğrencilerle anket ve söyleşiler yapıyoruz. Kaymakamlarımızın her yıl bir kitap hediye etmesi, her sınıfa kütüphane, kitaplık oluşturma şeklinde çalışmalarımız oldu. Bütün okullara kaymakam arkadaşlarımızın eli değdi. Oradaki öğretmen arkadaşımın motivasyonu artıyor, devleti yanında görüyor. Bu işi öğretmenlerle yaptığımızın bilincinde olarak onları hiçbir zaman kırmıyoruz."
- "Kitap okunmasına katkı sunmak beni mutlu ediyor"
Yazıcı, proje kapsamında yıl sonlarında anketler yaptıklarını belirten, "İlkokul ve ortaokuldaki ankette öğrenciler 'Vali Bey ne iş yapar?' sorusuna 'kitap okur' cevabını vermişler. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey. Meslek hayatımda en onur duyacağım iltifattır. Bu şehirde okuyan, kitap okunmasına katkı sunan, çorbada tuzu olan birisi olmak beni mutlu ediyor. Beşer kaynağının önce insani değerlerle sonra da kendi alanlarında kalifiye olması noktasında gayretimiz var. 12 bin öğretmenimizi bu konuda motive ederek topluma uzun vadede sonuçları çıkabilecek bir kampanyanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.
Yarış Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Tuana Laçin Evliyaoğlu, Yazıcı'nın kendilerine kitap okumanın faydalarını anlattığını dile getirerek, "Vali Bey çok sıcakkanlı bir insan, sonuçta valilik çok saygın bir makam. Bize büyüklük taslamadan çok tatlı sohbet etti. Benim için çok değerli bir andı, hiçbir zaman unutmayacağım." diye konuştu.
8. sınıf öğrencilerinden Rüzgar Çelebi de Yazıcı'nın kendileriyle bir araya gelip kitap okumasının ve sorunlarını dinlemesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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