Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Hastaneden çıkan Kenan Işık'ın tedavisi evde devam ediyor. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ünlü sunucu ve oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.
|20 Ocak 2020 11:44
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Bitkisel hayattan çıktıktan sonra tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, usta sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi.
"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"
Ünlü oyuncunun ve sunucu Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı: "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
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