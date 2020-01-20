Denetimli Serbestlik, tahliye olan mahkumun düğününü yaptı

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ceza infaz kurumlarından salıverilen yükümlülerin, meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç yükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak ve diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak üzere birçok çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda iş ve ekonomik destek için koruma kuruluna başvuran bir yükümlünün görüşmede, düğün yapmak istediğini, fakat hiçbir maddi gelirinin olmadığını beyan ettiği bildirildi.

-"Yükümlümüzün hayalini gerçekleştirmiş olduk"

Koruma Kurulu Bürosunca, bir çiftin düğün yapabilmesi için nelere ihtiyaç olduğunun araştırıldığı aktarılan açıklamada, yükümlünün bütün ihtiyaçlarının karşılanarak düğününün organize edildiği aktarıldı.

Yükümlünün evini kurması için Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği'nden destek alındığı vurgulanan açıklamada, "Evini kurmasına yardım edildi. Tüm ev eşyaları tamamlandı. Nikah ve düğün organizasyonunun tamamı yapılarak çiftin bütün ihtiyaçları temin edildi. 12 Ocak Pazar günü çiftin düğünü yapıldı. Yükümlüye iş bulması konusunda destek olundu. Böylelikle çok küçük bir dokunuşla ve tamamen özveriyle çalışma ile Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak yükümlümüzün hayalini gerçekleştirmiş olduk." ifadeleri kullandı.