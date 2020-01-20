İYİ Parti tarafından düzenlenecek konferansın afişleriyle ilgili suç duyurusu
|20 Ocak 2020 11:57
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AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İYİ Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenecek konferansın afişleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Ersoy, yaptığı açıklamada, İYİ Parti tarafından ilçedeki reklam panolarına asılan, "Saray Rejiminin Çöküşü" adlı konferansa ait afişlerin, halkı kin ve düşmanlığa sürüklediğini, Türk milletini ve iradesini yok saydığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağıladığını savundu.
Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı konferansa dair afişlerin, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması nedeniyle emniyete başvurduğunu ifade ederek, afişleri asan, asılmasına izin veren ve konferansa konuşmacı olarak katılacak kişiler hakkında tekil olarak suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
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