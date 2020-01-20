1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, zirveye giderken Galatasaray maçını izledi

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Makam aracından inerken çekilen bir fotoğraf, Erdoğan'ın konferansa giderken maç izlediğini ortaya çıkardı.
 20 Ocak 2020 12:01
Yazdır
Erdoğan, zirveye giderken Galatasaray maçını izledi

Futbola olan düşkünlüğü ile bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hobisinden gittiği Almanya'da Berlin Zirvesi'nde de vazgeçmedi.

Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izleyen Erdoğan, kameralara takıldı.

MAÇ BİTTİ, KONFERANS BAŞLADI

Belli bir süre araç içerisinde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın bitimiyle konferansın yapıldığı salona geçti.

Erdoğan'ın izlediği maçı, Galatasaray Denizlispor'u 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı.


Erdoğan Berlin zirvesi'ne giderken Galatasaray maçını izledi
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İYİ Parti tarafından düzenlenecek konferansın afişleriyle ilgili suç duyurusu
20 Ocak 2020 11:57		 Ecevit'in Devlet Mezarlığına defni için kanun TBMM'de
20 Ocak 2020 11:00
MEB, öğrencilerin Türkçede dört becerisini ölçtü
20 Ocak 2020 10:15		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Berlin Zirvesi' paylaşımı
20 Ocak 2020 10:13
Cumhuriyet Gazetesine cevap verdi: Kesinlikle yalan!
20 Ocak 2020 10:08		 İstanbul'da 20 yıl sonra mezar yeri yok
20 Ocak 2020 09:34
Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş yorumu... İki fotoğraf da çok güzeldi
20 Ocak 2020 09:30		 İsrail'e Yavuz'la mesaj
20 Ocak 2020 06:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
20 Ocak 2020 05:30		 20 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Ocak 2020 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:08 - Doktor, hemşire ve hastane sahibi 27 kişiye 'dolandırıcılık'tan gözaltı13:05 - FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci yakalandı13:00 - İhraç edilen polisinde yer aldığı kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı12:43 - Kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolar verdi, gözünü hastanede açtı!12:39 - Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı12:36 - Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi fotoğraf çektiler12:30 - 2 bin 153 milyarder, dünyanın yüzde 60'ından daha zengin12:13 - Okulda öğretmen, sahnede sanatçılar12:11 - Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı12:10 - Hatay'da asansörde sıkışan fırın işçisi hayatını kaybetti
12:05 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 59 kişi tutuklandı12:02 - Sendika, metal işçisi için zam teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti12:01 - Erdoğan, zirveye giderken Galatasaray maçını izledi11:59 - Çocuklara kitabı sevdirmek için 'Vali Bey' de onlarla okudu11:57 - İYİ Parti tarafından düzenlenecek konferansın afişleriyle ilgili suç duyurusu11:55 - Denetimli Serbestlik, tahliye olan mahkumun düğününü yaptı11:48 - Yargıtay, kendini polis olarak tanıtana basit dolandırıcılıktan verilen cezayı bozdu11:44 - Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
FETÖ'nün Yunanistan'a kaçış planı Whatsapp'ta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zehir 1
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 1
Like atmak 3
lanet 4
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 3
Bizim geleneğimizde dini gruplar devlete yaklaştırılmaz 2
Rahşan Ecevit 1
gurbet 2
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
SON İLANLAR
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam