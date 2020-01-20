Erdoğan, zirveye giderken Galatasaray maçını izledi
Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Makam aracından inerken çekilen bir fotoğraf, Erdoğan'ın konferansa giderken maç izlediğini ortaya çıkardı.
|20 Ocak 2020 12:01
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Futbola olan düşkünlüğü ile bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hobisinden gittiği Almanya'da Berlin Zirvesi'nde de vazgeçmedi.
Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izleyen Erdoğan, kameralara takıldı.
MAÇ BİTTİ, KONFERANS BAŞLADI
Belli bir süre araç içerisinde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın bitimiyle konferansın yapıldığı salona geçti.
Erdoğan'ın izlediği maçı, Galatasaray Denizlispor'u 2-1'lik bir skorla yenmeyi başardı.
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