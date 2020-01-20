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Hatay'da asansörde sıkışan fırın işçisi hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ekmek fırınındaki asansörde sıkışan fırın işçisi hayatını kaybetti.
|20 Ocak 2020 12:10
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ekmek fırınındaki asansörde sıkışan fırın işçisi hayatını kaybetti.
Merkez Sanayi Mahallesi'nde bir fırında çalışan İlker Türker (45), bir üst kattaki bölüme çıkmak için kullanılan asansörün kabini ile duvar arasına sıkıştı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve savcının incelemelerinin ardından işçinin cenazesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Morguna kaldırıldı.
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