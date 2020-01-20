Sokakta üşüyen kedi ısınmak için bu yolu seçti
|20 Ocak 2020 13:14
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sıcaklıkların düşmesi ile üşüyen kedi sokak aydınlatmasının üzerine kurulup ısınmaya çalıştı.
Kdz. Ereğli ilçesinde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi ile birlikte sokak hayvanları da barınma sorunu yaşamaya başladı. İlçe merkezinde üşüyen bir sokak kedisi ısınabilmek için sokak lambasının ısısından faydalandı. Uzun süre sokak lambasının üzerinde duran kedi görenleri de şaşırttı. Yaklaşık 1 saat kadar sokak lambasının ısısı ile soğuktan korunmaya çalışan kedi ısındıktan sonra bulunduğu yerden ayrılıp gözden kayboldu. Çarşı merkezindeki esnaflar sokakta kalan kedi ve köpeklerin karınlarını doyurabilmeleri için yiyecek ve içecek verdiklerini belirterek herkesin de özellikle bu soğuk kış günlerinde bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.
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