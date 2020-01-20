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Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandı. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak
 20 Ocak 2020 13:17
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Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Yusufeli Barajı'nın yapım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandı. 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi." değerlendirmesinde bulundu.

18 ay içinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 2 milyon 300 bin metreküplük kısmının dökülerek yaklaşık yüzde 58 gerçekleşme sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, "Bu kategoride bir rekora imza atıldı. Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor." bilgisini paylaştı.

- "650 bin kişiye elektrik sağlayacak"

Barajın tamamlanarak işletmeye alınmasıyla üretilecek enerjinin 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak. Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının da ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendisini 7 senede amorti etmesi bekleniyor."
Anadolu Ajansı
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