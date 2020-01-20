Ambulans dar sokağa giremeyince yaralıyı sırtında taşıdı
|20 Ocak 2020 13:19
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Olay, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Karakaş Sokak üzerinde meydana geldi. Kadir Y. ve İskender G. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Olayda İskender G. göğsünden, Kadir Y. ise bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerden İskender G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer şüpheli Kadir Y. ise olayın ardından gittiği kardeşinin evinde bulundu. Sokakların dar ve karlı olması nedeniyle ambulans giremeyince yaralı Kadir Y.'yi bir yakını sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
KARDEŞİ POLİSE ATEŞ AÇTI
Yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından polis ekipleri İskender G.'nin kullandığı tüfeğin kardeşi İsmail G.'de olduğunu tespit etti. Evin önüne giden polise İskender G.'nin kardeşi İsmail G. tüfekle ateş açtı. Polis, İsmail G.'ye 'teslim ol' çağrısında bulunarak havaya uyarı ateşi açtı. İsmail G. tüfeği yola atıp, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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