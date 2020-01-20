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Nevşehir Belediyesinden Azer Bülbül paylaşımı

Daha önce yapmış olduğu mizahı paylaşımlarla gündeme gelen Nevşehir belediyesi sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
 20 Ocak 2020 13:27
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Nevşehir Belediyesinden Azer Bülbül paylaşımı

Türkiye genelindeki belediyelerinin sosyal medya hesaplarında soğuk hava ve karla ilgili paylaşımları okuyucuları gülümsetti. Bu sefer Nevşehir Belediyesi sefer ilginç bir paylaşımda bulundu.

Nevşehir Belediyesinin karla ilgili daha önce yapılan paylaşımı:

Nevşehir Belediyesi bu sefer Ünlü Subutay Kesgin ya da sahne adıyla Azer Bülbül, Türk arabesk fantezi müzik sanatçısının Dokunmayın Çok Fenayım albümünde Çoğu Gitti Azı Kaldı parçasının seslendirildiği videoyu paylaştı.

BU ŞEHİRİN HER SOKAĞINDA AŞKIMIZIN İZİ VAR

Nevşehir Belediyesi yaptığı paylaşımın açıklama kısmında "Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi var..." notuyla paylaştı.

İşte yapılan ilginç paylaşım:


Nevşehir Belediyesinden Azer Bülbül paylaşımı
Memurlar.Net
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