Kamu Başdenetçisi Malkoç: Uygulamada sıkıntılarımız var

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Hak ve özgürlükler açısından gerek anayasal düzenlemede gerekse yasal düzenlemelerde Avrupa ülkelerinin çoğundan öndeyiz. Ama uygulamada sıkıntılarımız var. İşte bu sıkıntıları düzeltmek için değişik kurumlarımız var. Mahkemeler var, mahkemelerin dışında kurumlarımız var." dedi.

Malkoç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından organize edilen 5. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında Cevizlibağ'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Hukuk Kampı" açılışında, "Adalet, Ombudsmanlık ve Gençlik" konulu ilk dersi verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) anlatan Malkoç, KDK'nın idareyle vatandaş arasında uzlaşmacı olduğunu vurguladı.

Dünyadaki sıkıntılı coğrafyalardan bahseden Malkoç, "Komşumuz Suriye'de iç savaş var, 1 milyon kişi öldü. Irak'ta iç savaş var, 1,5 milyon kişi öldü. Afrika birbirini yiyor, şimdi Libya karıştı. Batı medeniyeti artık ömrünü tamamlamıştır. Dünyanın yeni bir soluğa, yeni bir medeniyete ihtiyacı var. İşte o medeniyetin köşe taşlarını siz dizeceksiniz. Sizin alın terinizle, göz nurunuzla, gayretinizle olacak." diye konuştu.

Batı medeniyetinin temelinde Roma devleti, Yunan felsefesi, Hristiyanlık anlayışı olduğunu dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Roma hukukunu okuduk. Roma'da insanlar ikiye ayrılır; Romalılar ve diğerleri. Romalılar, asildir, efendidir, diğerleri köledir. Hala devam ediyor. İnsan hakları Avrupalılar için geçerlidir, ne Afrika'daki ne Asya'daki. Her ne kadar Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi yayınlanmışsa da uygulamada maalesef böyle. Batı medeniyetinin temelini oluşturan Yunan felsefesi, çok tanrılıdır. Hristiyanlığın anlayışı farklıdır. Onun için dünyaya huzur gelmemiştir. İşte bu medeniyetin temelinde insan insanın kurdudur. Halbuki bizim anlayışımız, bizim medeniyetimizde insan insanın dostudur. Şefkatin, merhametin, sevginin zirveye çıktığı bir medeniyettir bizim medeniyetimiz."

Adaletin, su gibi, hava gibi önemli olduğuna dikkati çeken Malkoç, kişinin ne iş yaparsa yapsın adaletli olması gerektiğini vurguladı.

- "Dünyanın adalete ihtiyacı var"

Malkoç, adil davranışı "insanın kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaması" şeklinde tanımlayarak, dünyanın bu adalete ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnsanın kainatın merkezi olduğunu dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"İnsanın kalbine de sevgiyi, merhameti, şefkati koyabilirsek, adaleti yerleştirebilirsek gerisi kolay. Bunu eğitimle yapacağız. Eğitim, sadece okullarda olan bir şey değil. Durakta otobüs beklerken eğitim vardır, sosyal mekanlarda dolaşırken eğitim vardır, evin içerisinde annenize, babanıza karşı davranışınızda eğitim vardır. Geliyor her şey insana dayanıyor. Bütün mesele insanımızı düzeltebilmemiz, bizim düzgün olabilmemiz."

Şeref Malkoç, Türkiye'nin hak ve özgürlükler, adalet alanında önemli anayasa değişiklikleri yaptığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olağanüstü gelişmeler oldu, bu hak ve özgürlükler ortamını zehirleyen terör örgütleri çıktı. DEAŞ, PKK, FETÖ, ister istemez bunlarda kısıtlamalar olmak zorunda kaldı ama bunlar geçicidir. Hak ve özgürlükler açısından gerek anayasal düzenlemede gerekse yasal düzenlemelerde Avrupa ülkelerinin çoğundan öndeyiz. Ama uygulamada sıkıntılarımız var. İşte bu sıkıntıları düzeltmek için değişik kurumlarımız var. Mahkemeler var, mahkemelerin dışında kurumlarımız var."

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ilk dersin ardından katılımcı öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama da 5 gün sürecek "Hukuk Kampı"na Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Erzincan, İzmir ve Kırıkkale'den 150 öğrencinin, İstanbul'dan da 10 öğrencinin katıldığını söyledi.