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EBS: Mazeret tayini çıkmayanlar, il ve ilçe emrine atansın

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Milli eğitim Bakanlığı'nın mazeret tayini talebi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, il ve ilçe emrine atanmasını istedi
 20 Ocak 2020 14:14
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EBS: Mazeret tayini çıkmayanlar, il ve ilçe emrine atansın

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Milli eğitim Bakanlığı'nın mazeret tayini talebi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, il ve ilçe emrine atanmasını istedi.

Eğitim-bir-Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklama

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılanamayan öğretmenlerin tercihine bağlı olarak mazeretinin bulunduğu il veya ilçe emrine atamasının yapılması konusunda gerekli düzenlemenin gerçekleştirilmesini talep ettik.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında 17.1.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda, 2020 yılı yarıyıl dönemi kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları açıklanmıştır. Buna göre çok sayıda talebin karşılandığı görülmekle birlikte, yine de talepleri karşılanamayan ve bu nedenle mağdur duruma düşecek bir öğretmen kitlesi bulunmaktadır.

Öğretmenlerimizin aile bütünlüğünün sağlanamaması, sağlık problemlerine çözüm olacak veya diğer mazeret durumlarını giderecek yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması, öğretmenlerin moral ve motivasyonunu bozmak suretiyle eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir.

Daha önceki tarihlerde de mazeretleri nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılanamayanların il ya da ilçe emri uygulanmak suretiyle mağduriyetleri giderilmişti. 2020 yılı mazerete bağlı yer değişikliği talebi karşılanamayan öğretmenlerin sayısına bakıldığında, il/ilçe emri uygulamasının eğitim-öğretimi olumsuz etkilemeyeceği açıktır.

Bu nedenle, 2020 yılı yarıyıl dönemi mazerete bağlı yer değişikliklerinde, talebi karşılanamayan öğretmenlerin tercihine bağlı olarak mazeretinin bulunduğu il veya ilçe emrine atamasının yapılması konusunda gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız
Memurlar.Net
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