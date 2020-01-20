Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor
|20 Ocak 2020 14:18
|Yazdır
Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Erzincan, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki yağışların "kuvvetli" gerçekleşmesi bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Denizlerde, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Toprak Dede' hayatını kaybetti
20 Ocak 2020 14:23
|Hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı
20 Ocak 2020 13:49
|Nevşehir Belediyesinden Azer Bülbül paylaşımı
20 Ocak 2020 13:27
|Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 12:11
|Sağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor
20 Ocak 2020 10:20
|Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 10:01
|Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı
20 Ocak 2020 09:59
|Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi
20 Ocak 2020 09:48
|Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
20 Ocak 2020 09:40
|Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 09:39