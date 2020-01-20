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Sınır Kapısı'nda 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
|20 Ocak 2020 14:30
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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı R.G'nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.
Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın kapı içlerine gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.
Şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
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