Eski Korgeneral Metin İyidil'in, tutukluluğuna itiraz reddedildi
Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi
|20 Ocak 2020 14:34
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