Aleyna Tilki'ye büyük şok! Tehdit suçundan soruşturma açıldı
Şarkıcı Aleyna Tilki 10 gün önce Milano'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda olay çıkarmış, bir yolcu ve güvenlik görevlisiyle tartışmıştı.
|20 Ocak 2020 14:34
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Tartıştığı kişilerin Aleyna Tilki'den şikayetçi olması üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma açıldı.
Şarkıcı Aleyna Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışmıştı. Tilki, A.'nın şikayetçi olacağını söylemesi üzerine polis çağırması gerektiğini belirten güvenlik görevlisi Neslihan Ö. ile de tartışmıştı..Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı
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