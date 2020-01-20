Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Parmağından hiç çıkarmadığı yüzükleri hakkında konuşan Aydın, "Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım. Oradaki takılar falan hep güzel bir dönemmiş. Bu yüzükler de Osmanlı'ya olan hayranlığımdan geliyor" dedi.

"Ben Osmanlı zamanında yaşamlıymışım"

Buket Aydın, yayınlarda sıkça ekrana gelen büyük yüzüklerini anlattı. Her gün taktığı 2 adet büyük yüzüğü parmağından çıkarmayan Aydın, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım. O dönemde kullanılan takılar, kıyafetler, her şey, bütün bir kültür aslında çok güzel bir dönemmiş. Bence bu yüzük takıntısı o döneme olan hayranlığımdan geliyor. Ben bu yüzüğü takmadan hiçbir yere gitmiyorum. Evde unuttuğumda geri dönüyorum. Kaç defa yoldan döndüğümü bilmiyorum hatta köprüden bile geri dönmüştüm."