Akıl almaz bir şekilde yanmışlardı, patolojik örnek alınmamış
|20 Ocak 2020 14:52
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Afyonkarahisar'da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 çocuktan 2'sinin tedavisi sürerken, çocuklardan henüz patolojik örnek alınmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'da iki okul öğrencilerinin ortak olarak kullandığı bahçede kartopu oynarken akıl almaz bir şekilde vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan 2'sinin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürerken, çocuklardan biri ailesi kendi imkanları ile Eskişehir Osmangazi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakil oldu. Burada tetkikleri süren çocuktan ve diğer çocuktan şimdiye kadar patolojik örnek alınmadığı öğrenilirken, aileler bu duruma tepki gösterdi.
Öte yandan çocukları yakan maddenin ne olduğu ise halen bilinmezken, Ankara'ya gönderilen numune sonuçlarının beklenildiği bildirildi. Aileler çocukların kıyafetlerini ısrarla polise vermek istediklerini, ancak böyle bir talimat gelmediği için kıyafetlerin kabul edilmediğini ileri sürdüler.
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