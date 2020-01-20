Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart
Bilecik 1. Amatör Ligi'nde yapılan maç sırasında sahaya yamaç paraşütçüsü indi
|20 Ocak 2020 15:39
|Yazdır
Bilecik 1. Amatör Ligi'nde yapılan maç sırasında sahaya yamaç paraşütçüsü indi.
Osmaneli İlçe Stadı'nda dünkü 1308 Osmaneli Belediye Spor ile 1299 Bilecik Edebali Spor maçı sırasında Hakan Kırlı, yamaç paraşütü ile sahaya indi.
Sahaya inmesine şaşıran sporcu ve yan hakemlerin alkışıyla inişini tamamlayan Kırlı'ya, maçın orta hakemi şaka niyetli kırmızı kart gösterdi.
Seyirciler hakem ve yamaç paraşütçüsünü bir süre alkışladı.
Maç, Kırlı'nın sahadan çıkmasının ardından devam etti.
Karşılaşma 1308 Osmaneli Belediye Spor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beşiktaş'ı yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti
20 Ocak 2020 16:11
|Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
20 Ocak 2020 13:37
|Fatih Terim: Arda'ya kapının açılmasından yanayım
20 Ocak 2020 09:37
|Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı
19 Ocak 2020 21:47
|Beşiktaş, lider Sivasspor karşısında tutunamadı
19 Ocak 2020 20:47
|Fatih Terim'den 'Arda Turan' açıklaması
19 Ocak 2020 19:46
|Galatasaray sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı
19 Ocak 2020 17:18
|Muric 'ikinci sarı kartı bilerek gördü' eleştirilerini yanıtladı
19 Ocak 2020 16:13
|Hakkarili kızlar, futbol hakemi olabilmek için ter döküyor
19 Ocak 2020 12:59
|Fenerbahçe, Muriqi ve Kruse ile güldü!
18 Ocak 2020 22:01