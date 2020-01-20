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Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası ertelendi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi
 20 Ocak 2020 15:51
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Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası ertelendi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Aziz Yıldırım ile müşteki Işık Eyigüngör katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Bülent İbrahim İşçen, Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyesi olduğunu belirterek, "Aziz Yıldırım'ın da yakın arkadaşıyım. O gün maça gidilmeyecekti. Sonra 'Aziz Yıldırım maça gelmesin.' şeklinde duyumlar aldık. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, 'Maça gidelim.' dedi. Kadıköy Caferağa Spor Salonu'na geldik. Deplasman olduğu için tribünlerde Fenerbahçe taraftarı azdı. Spor salonuna girer girmez, Aziz Yıldırım görülür görülmez büyük küfürler ve ağır hakaretler edilmeye başlandı. Ben Aziz Yıldırım ile Ali Cenk Başak'ın parmak sallayarak hakaret içerikli söz söylediklerini duymadım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan da tanığın beyanlarını kabul etmediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Tanığın hem Fenerbahçe kongre üyesi olması hem de Aziz Yıldırım'ın yakın arkadaşı olması nedeniyle beyanları yanlıdır. Sebebi ne olursa olsun bir kimsenin başka bir kimseyi darbetme, tehdit etme hakkı yoktur. Aziz Yıldırım'ın sahaya girer girmez kendisine 'Hoşgeldin' diyen müvekkilime tokatla karşılık vermesi, iddianamedeki bu suçu işlediğini açıkça göstermektedir. Görüntülerde Ali Cenk Başak'ı zor zapt ettikleri görülüyor. Sanıkların beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Her ikisinin de en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol, olay sırasında spor salonunda yoğun bir gürültü olduğu için kimin kime ne dediği konusunda sağlıklı bir tespit yapmanın mümkün olmadığını ifade ederek, savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, Aziz Yıldırım'ın avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe basketbol maçından önce kavga çıktığı belirtiliyor.

Kavga sırasında sanık Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan müşteki Işık Eyigüngör'e tokat attığı, akabinde parmağını sallayarak, "Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım." dediği aktarılıyor.

Diğer sanık Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müşteki Eyigüngör'e aynı şekilde tehdit içeren söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, Yıldırım ile Başak hakkında "basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.


Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi
Anadolu Ajansı
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