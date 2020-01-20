Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi
|20 Ocak 2020 16:03
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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