Beşiktaş'ı yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider DG Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın dikkatini çekti
|20 Ocak 2020 16:11
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Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider DG Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın dikkatini çekti.
Türkiye'nin ardından kırmızı-beyazlı takım UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından galibiyet sevinci fotoğrafı ile beraber "Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?" notunu paylaştı.
Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere de yer verildi;
"10 maçtır yenilmiyorlar. Ligde en son Ekim ayında kaybettiler. En yakın rakiplerinin dört puan önündeler. Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?"
Diğer yandan paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarının büyük beğenisini topladı.
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