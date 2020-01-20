1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV'e bağışladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda eğitim gören Zeynep Asya Ünal (8), peruk yapılarak Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) gönderilmesi için kestirdiği saçlarını bağışladı
 20 Ocak 2020 16:15
Yazdır
8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV'e bağışladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda eğitim gören Zeynep Asya Ünal (8), peruk yapılarak Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) gönderilmesi için kestirdiği saçlarını bağışladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 8 yaşındaki Zeynep Asya Ünal, iki yıldır uzattığı saçını kestirerek lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere Samsun'da bir kuaföre bıraktı. Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu 3. sınıfında okuyan Zeynep Asya Ünal, rehber öğretmenlerinin anlatmış olduğu değerler eğitimi seminerinden etkilenerek saçlarını uzatıp bağışlamak istediğini anlattı. Anne ve babasının onayının ardından Zeynep Asya, iki yıl boyunca uzattığı saçları, Samsun'da bir kuaför salonunda kesilerek peruğa dönüştürülmek üzere alındı.

Zeynep Asya Ünal, "Ben derste lösemili çocukları duydum. Onları araştırdım. Saçları döküldüğü için onlara yardım etmeyi düşündüm. Onların durumuna üzüldüğüm için 2 yıldır saçlarımı onlar için uzatıyorum. Ve uzun saç seviyordum. O yüzden saçlarımı uzatıp onlara bağışlamayı düşünüyorum. Haberlerde LÖSEV'lerle ilgili şeyler duymuştum. Onlardan çok etkilendim. Ailemle bunu paylaştım. Ailem kabul ettiği için onlar mutlu olsun diye o yüzden onlara saçlarımı kestirip bağışlayacağım" dedi.

Samsun'da özel bir kuaförde kesim işlemi gerçekleştirilen ve saçları kesilen Zeynep Asya Ünal, "Ben saçımı kestirdim çünkü ben saçlarımı sadece LÖSEV'e bağışlamak için değil, kanserli insanları mutlu etmek için ve onlar için şu an çok mutluyum. Benim saçım başkalarının da saçı olacak. O yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Annesi Günay Demet Ünal, "Kızımın böyle bir davranışta bulunmasından ötürü çok mutluyum. Okulda verilen bir eğitim sonrasında saçlarını kestirmeye karar vermişti. Kendi saçlarını başka çocukların ya da başka insanların, başka hayatların faydası dokunacağını düşünmesi çok güzel bir davranıştı. Geldi bizimle paylaştı. Bizde tamam dedik kabul ettik. Şimdi yaptırdık çokta güzel oldu kızıma. Yine saçlarının uzayacağına adımız gibi eminiz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kuaför Hüseyin Alkan, "Samsun'da kuaför işletmecisiyim. Lösemililer için gönüllü bağışçıyım. Gönülden saçlarını kestirerek bağış verdikleri saçları peruk haline çevirip, onlarla ihtiyacı olan sahiplere burada ücretsiz olarak bağış yapıyoruz. Ortalama 40 cm ve üzeri saçları kabul ediyoruz. Genelde boyasız ve doğal saçlar tercihimiz oluyor. Biz bunları temizleyerek ihtiyacı olan kişilere birebir elden veriyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Toprak Dede' hayatını kaybetti
20 Ocak 2020 14:23		 Meteoroloji yarın için uyardı... Sağanak ve kar bekleniyor
20 Ocak 2020 14:18
Hastanın safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı
20 Ocak 2020 13:49		 Nevşehir Belediyesinden Azer Bülbül paylaşımı
20 Ocak 2020 13:27
Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 12:11		 Sağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor
20 Ocak 2020 10:20
Sivas'ta kar nedeniyle 483 köy yolu ulaşıma kapandı
20 Ocak 2020 10:01		 Çakar lambalar gitti, tepe lambalıların kabusu başladı
20 Ocak 2020 09:59
Ağrılı çocukların bidon ve naylonla kızak eğlencesi
20 Ocak 2020 09:48		 Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
20 Ocak 2020 09:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - Denizli'de FETÖ'ye 13 tutuklama16:44 - Bakan Dönmez: KKTC'de, 2020 yıllında da 5 açık deniz sondaj hedefimiz var16:32 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüşecek16:26 - 13 yıldır imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası yeniden İBB Meclisi'nde16:17 - THY'den Garanti BBVA haberlerine yalanlama16:15 - 8 yaşındaki Zeynep beline kadar uzattığı saçlarını LÖSEV'e bağışladı16:11 - Beşiktaş'ı yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti16:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti15:58 - Kayıp Gülistan 16 gündür aranıyor15:51 - Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası ertelendi
15:39 - Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart15:32 - Ankara'ya yeni bir Hayvanat Bahçesi yapılacak15:23 - Bakan Albayrak'tan, özel bankalara 'faiz' çağrısı15:19 - MB'den kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı15:04 - Erdoğan'dan CHP'ye: FETÖ'nün siyasi ayağını ispatla14:52 - Akıl almaz bir şekilde yanmışlardı, patolojik örnek alınmamış14:43 - Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım14:40 - Türkiye saç ekiminde birinci sırada; En çok İtalyanlar geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Formasyon ilanları artarak devam ediyor
Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı
Meteoroloji uyardı, İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
Doğa Koleji'nde maaş operasyonu 06.00'da başladı
Ceren Özdemir'in katilinin cezası belli oldu
Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı
Yüksek gelen faturalar doğal mı?
FETÖ'den yargılanan eski futbolculara hapis cezası
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
otomatik vites 10
fellah köftesi 1
aronya 1
caf caf 2
trt 2 1
ayrık otu 1
Avustralyadaki yanginlar 1
para kazanmak 5
19.01.2020 falcao'nun elle oynamasina verilmeyen penalti 3
arkasını toplamak 1
SON İLANLAR
Kocaeli İzmit SYDV Personel Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi 18 Geçici İşçi Alacak
Melekli Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 19 Uzman Yardımcısı ve 7 İdari Memur Alacak
Türkiye Taşkömürü kurumu 64 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi 9 İşçi Alacak
TÜBİTAK 17 Personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam