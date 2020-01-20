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THY'den Garanti BBVA haberlerine yalanlama

Türk Hava Yolları,(THY) Miles Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi.
 20 Ocak 2020 16:17
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THY'den Garanti BBVA haberlerine yalanlama

Türk Hava Yolları,(THY) Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

THY, Garanti BBVA ile mil uygulamasını sona erdiriyor
İhlas Haber Ajansı
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