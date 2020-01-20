THY'den Garanti BBVA haberlerine yalanlama
Türk Hava Yolları,(THY) Miles Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi.
|20 Ocak 2020 16:17
|Yazdır
Türk Hava Yolları,(THY) Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yaptığı Garanti BBVA yollarını ayırıyor iddialarına yalanlama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Konuyla ilgili olarak twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.THY, Garanti BBVA ile mil uygulamasını sona erdiriyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MB'den kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı
20 Ocak 2020 15:19
|Türkiye saç ekiminde birinci sırada; En çok İtalyanlar geliyor
20 Ocak 2020 14:40
|Bakan Varank, Silikon Vadisi'nden yatırım alan Türk şirketini ziyaret etti
19 Ocak 2020 11:28
|Fabrikanın çatısına güneş enerjisi kurdu, her ay 100 bin lira kazanıyor
19 Ocak 2020 10:19
|12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor
19 Ocak 2020 09:59
|Minibüsçüler lüks taksiciliğe talip
18 Ocak 2020 11:11
|Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
18 Ocak 2020 10:42
|Geçen kış ağzı yanan konserve yaptı, fiyatlar dizginlendi
18 Ocak 2020 07:41
|Sanayici ikili anlaşmalarla elektriğe 450 milyon lira daha az ödedi
17 Ocak 2020 17:29
|2020 yılında küresel iflaslar yüzde 6 artacak
17 Ocak 2020 15:09